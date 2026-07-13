Motociclista fica ferido após perder o controle e sofrer queda em cruzamento de Cascavel

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Por Allan Machado
Atualizado em
Um motociclista de 22 anos precisou de atendimento médico após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste domingo (12), em Cascavel. A queda ocorreu no cruzamento das ruas Indira Gandhi e Avaetés e mobilizou uma equipe do Siate.
De acordo com as informações da ocorrência, o jovem seguia pela via quando perdeu o controle da motocicleta e caiu sobre a pista. As circunstâncias que levaram ao acidente não foram informadas.
Socorristas do Siate foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Durante a avaliação, foi constatado que o motociclista apresentava escoriações nos braços e nas pernas.
Após receber os cuidados iniciais, o rapaz foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo, onde passaria por avaliação médica e receberia o tratamento necessário.
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