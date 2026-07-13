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Motociclista fica ferido após perder o controle e sofrer queda em cruzamento de Cascavel

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Motociclista fica ferido após perder o controle e sofrer queda em cruzamento de Cascavel

Por Allan Machado

Atualizado em

Um motociclista de 22 anos precisou de atendimento médico após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste domingo (12), em Cascavel. A queda ocorreu no cruzamento das ruas Indira Gandhi e Avaetés e mobilizou uma equipe do Siate.

De acordo com as informações da ocorrência, o jovem seguia pela via quando perdeu o controle da motocicleta e caiu sobre a pista. As circunstâncias que levaram ao acidente não foram informadas.

Socorristas do Siate foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Durante a avaliação, foi constatado que o motociclista apresentava escoriações nos braços e nas pernas.

Após receber os cuidados iniciais, o rapaz foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo, onde passaria por avaliação médica e receberia o tratamento necessário.

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