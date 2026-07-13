A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA EXPOBIRA 2026 ESTÁ NO AR!Chegou a hora de conferir t…

🎡✨ A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA EXPOBIRA 2026 ESTÁ NO AR! ✨🎡

Chegou a hora de conferir tudo o que preparamos para você viver momentos inesquecíveis na maior festa da nossa cidade!

🎤 Grandes shows

🤠 Rodeio

🎠 Parque de diversões

🍔 Praça de alimentação

🐎 Exposições

🎶 Música, cultura e entretenimento para toda a família

De 11 a 14 de junho, o centro de Ubiratã será palco de muita emoção, diversão e encontros especiais.

📲 Confira a programação completa e prepare-se para viver a ExpoBira 2026!

💙 A festa da família ubiratanense.

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