Curitiba entre as capitais com aluguel mais valorizado do Brasil: o que está por trás da alta demanda por apartamento na cidade

Curitiba encerrou 2025 como a segunda capital brasileira que mais valorizou imóveis no país, atrás apenas de Salvador, com alta acumulada de 17,86% no preço dos imóveis residenciais segundo o Índice FipeZap. O mercado imobiliário da cidade transacionou o equivalente a R$ 23,9 bilhões no ano, o maior valor da série histórica, com uma média de R$ 65,6 milhões movimentados por dia útil. O aluguel residencial acompanhou esse ritmo: em 12 meses, a variação acumulada chegou a 9,36%, com o valor médio do metro quadrado para locação em R$ 46,42, posicionando Curitiba entre as capitais com maior pressão sobre o mercado de locação do Brasil. Para quem procura apartamento para alugar em Curitiba, esses números têm uma leitura direta: a cidade nunca foi tão disputada.

O mercado que cresceu enquanto o Brasil debatia juros

O aparente paradoxo do mercado curitibano é que ele se aqueceu em um ambiente de Selic elevada, exatamente o cenário que teoricamente deveria frear o setor imobiliário. O crédito caro afastou compradores dependentes de financiamento do mercado de compra e venda, mas esse movimento teve uma consequência direta sobre o aluguel: quem não conseguiu ou decidiu não comprar permaneceu como inquilino por mais tempo, aumentando a pressão sobre um estoque de imóveis disponíveis para locação que não cresceu no mesmo ritmo da demanda.

A Caixa Econômica Federal, principal banco de crédito imobiliário da cidade, encerrou 2025 com estoque de financiamento em Curitiba equivalente a mais do dobro do registrado dez anos antes, mesmo com a taxa de juros pesando sobre as parcelas. O imobiliário passou a representar 72,1% de toda a carteira de crédito do banco na capital, a maior participação em sete anos. O dado revela que mesmo com o crédito caro, o curitibano continuou comprando imóvel, o que sustentou a valorização dos ativos e reduziu a oferta disponível para locação.

Os bairros que explicam o aquecimento

O mercado de apartamento para alugar em Curitiba não é uniforme, e entender sua geografia é o que permite ao inquilino tomar decisões mais precisas. O Centro lidera a procura por locações residenciais, concentrando 15,6% das buscas segundo dados do Secovi-PR compilados em 2026. Água Verde aparece em seguida com 7,1% e Campo Comprido com 5,5%, reflexo de bairros que combinam infraestrutura consolidada, acesso ao transporte público e diversidade de comércio e serviços.

O Batel segue como o bairro mais caro de Curitiba, com preço médio do metro quadrado de compra bem acima da média da cidade, mas com valorização em 12 meses abaixo de outros endereços. O Ahú, vizinho menos famoso, registrou valorização de 12,5% em 12 meses, o maior crescimento entre os bairros com liquidez relevante da cidade. O Juvevê avançou 11,5% no mesmo período. A explicação está na Lei do Potencial Construtivo Adicional, aprovada pela Câmara em 2024, que liberou edifícios de maior altura em algumas regiões, atraindo novos lançamentos e aquecendo a demanda em bairros que antes tinham gabarito mais restrito.

O CIC, historicamente um bairro de perfil industrial na zona sul, registrou valorização de 10,2% em 12 meses e aparece como o caso mais revelador de bairro acessível com dinâmica de crescimento acima da média. Três dos cinco bairros que mais valorizaram em Curitiba no período estão no traçado do BRT Leste-Oeste, cujo edital público saiu em março de 2026, o que confirma o papel da infraestrutura de mobilidade como vetor de valorização imobiliária.

A pressão sobre a renda do inquilino

O crescimento consistente do aluguel em Curitiba tem um lado que o mercado raramente discute com transparência: o comprometimento de renda do inquilino. Com aluguel médio em torno de R$ 2.035 mensais e renda média dos trabalhadores formais curitibanos em torno de R$ 3.400, segundo dados do IBGE, o aluguel pode comprometer mais de 59% da renda em muitos casos, muito acima dos 30% a 35% considerados saudáveis por especialistas financeiros.

Essa pressão sobre o orçamento familiar tem dois efeitos simultâneos no mercado. O primeiro é a migração de inquilinos para bairros mais distantes do centro, onde o preço por metro quadrado é mais acessível. Boqueirão, Capão Raso e Tarumã têm os metros quadrados mais baratos entre os bairros com liquidez relevante da cidade, o que os posiciona como alternativas crescentes para o inquilino que precisa reduzir o custo mensal sem abrir mão de morar em Curitiba. O segundo efeito é o aumento da busca por apartamentos compactos de um dormitório, que oferecem aluguel total menor mesmo com preço por metro quadrado semelhante ao dos apartamentos maiores.

O movimento que explica a demanda estrutural

O crescimento do setor de tecnologia em Curitiba é um dos fatores menos citados mas mais relevantes para entender a pressão sobre o mercado de locação. Empresas de tecnologia que se instalaram ou expandiram na cidade nos últimos anos passaram a contratar profissionais de outras regiões do Brasil, criando um fluxo de recém-chegados que chegam sem imóvel próprio e entram diretamente no mercado de aluguel. Esse perfil de inquilino, com renda acima da média e disposição para pagar por localização próxima aos polos corporativos, pressiona especialmente os bairros do entorno do Batel, Bigorrilho e Água Verde.

A reputação de qualidade de vida de Curitiba, com parques, sistema de BRT consolidado, segurança relativa e clima que agrada quem vem de capitais mais quentes, alimenta uma migração consistente que o mercado de aluguel absorve de forma permanente. Segundo o Índice de Demanda Imobiliária do Brasil, Curitiba figura consistentemente no topo do ranking de interesse de compra entre as capitais, superando cidades do Sudeste com economias maiores.

O que 2026 reserva para o inquilino curitibano

O mercado imobiliário de Curitiba entrou em 2026 em fase de estabilização após dois anos de crescimento excepcional. Os preços de venda desaceleraram nos primeiros meses do ano, com queda nominal em janeiro e fevereiro e recuperação parcial em março, segundo o FipeZap. O aluguel mantém ritmo mais forte, mas também em desaceleração em relação ao pico registrado em 2022. A leitura combinada dos indicadores sugere um mercado que está encontrando um novo equilíbrio, sem a euforia do biênio 2024-2025, mas sem sinais de reversão brusca.

Para o inquilino que busca apartamento para alugar em Curitiba em 2026, o cenário apresenta mais opções do que nos anos anteriores, com novos lançamentos sendo entregues e algum alívio no ritmo de alta dos preços. O momento favorece quem pesquisa com critério, compara bairros com base em custo-benefício real e não apenas em reputação e está disposto a considerar endereços que ficaram fora do radar por muito tempo mas que a valorização recente colocou no mapa. Curitiba segue sendo uma das cidades mais disputadas do mercado imobiliário brasileiro. A diferença é que em 2026 essa disputa acontece com um pouco mais de fôlego de ambos os lados do contrato.