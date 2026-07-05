A quarta-feira (24) amanheceu congelante em todo o Paraná. Segundo o Simepar, ho…

A quarta-feira (24) amanheceu congelante em todo o Paraná. Segundo o Simepar, houve geada e temperaturas negativas em várias cidades das regiões Oeste, Centro-Sul e Sul do Estado. A menor temperatura foi registrada em General Carneiro, com -3°C.

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, esta foi uma das manhãs mais frias do ano, com temperaturas abaixo de 10°C em praticamente todas as regiões paranaenses.

🌡️ Em Ubiratã, os termômetros marcaram cerca de 2°C nas primeiras horas do dia, com sensação térmica ainda menor e registro de geada em alguns pontos do município.

As menores temperaturas do Paraná nesta quarta-feira foram:

❄️ General Carneiro: -3°C ❄️ Palmas: -2,9°C ❄️ Pato Branco: -1,3°C ❄️ Toledo: -1,3°C ❄️ Guarapuava: -0,9°C ❄️ Pinhão: -0,3°C ❄️ Entre Rios (Guarapuava): -0,3°C

A massa de ar polar que avança pelo Sul do Brasil mantém o frio intenso, e a recomendação é redobrar os cuidados com crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade e animais de estimação.

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