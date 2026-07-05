‘Altas Horas’ celebra o retorno do Kid Abelha em programa especial neste sábado, 04

Criado na década de 1980, o Kid Abelha volta aos palcos após mais de uma década com a turnê “Eu tive um sonho”. O trio compartilha a trajetória, desde a origem do nome da banda até histórias com fãs e bastidores de capas de discos. “A gente nunca imaginou nem que ia ter uma carreira, quem dirá ser homenageado no seu programa que é um lugar que a gente amava vir”, comenta Paula Toller para Serginho. No programa, apresentam sucessos como “Te Amo Pra Sempre”, “Na Rua, na Chuva, na Fazenda”, “Fixação”, “Garotos”, “Nada Sei” e “Alice”.