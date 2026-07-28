🪥 Você pode estar escovando os dentes da forma errada… sem nem perceber! 😬

Pequenos hábitos do dia a dia podem prejudicar a saúde dos seus dentes e da sua gengiva. Neste vídeo, a Dra. Ariadne mostra os erros mais comuns na escovação e ensina como corrigi-los para manter o seu sorriso sempre saudável. ✨

▶️ Assista até o final e descubra se você está cometendo algum desses erros!

📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã

📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688

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