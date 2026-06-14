¿A qué hora juega Países Bajos vs. Japón? Horario y canal EN VIVO

El Estadio de Dallas abre sus puertas este 14 de junio para recibir el primer partido de Grupo F de la Copa del Mundo 2026, donde Países Bajos se mide ante Japón en la Fecha 1 de la Fase de Grupos, 16 años después por segunda ocasión en la historia mundialista.

Virgil Van Dijk y la Oranje aprovecharán la autoridad que mantienen sobre los nipones para dar un golpe sobre la mesa del grupo, pero tendrán que imponerse a unos enrrachados Blue Samurai que quieren demostrar ser una potencia; conoce los horarios, canales en vivo y pronósticos de #RushBet.

¿Cómo llegan Países Bajos y Japón?

Ronald Koeman condujo a la selección neerlandesa a una destacada campaña en las Eliminatorias de la UEFA, donde finalizó como líder del Grupo G gracias a un registro de seis triunfos y dos empates, asegurando así su 12° participación mundialista. Pero su rendimiento en los partidos de preparación dejó algunas dudas, al sumar 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, esta última frente a Argelia por 0-1.

Por su parte, el conjunto dirigido por Hajime Moriyasu también firmó una fase clasificatoria sobresaliente. Japón se adueñó del Grupo C de las Eliminatorias de la AFC tras acumular 7 victorias, 2 empates y apenas 1 derrota. Además, los Blue Samurai llegan en gran forma, ya que permanecen invictos en sus siete compromisos de preparación más recientes, con un saldo de 6 triunfos y 1 empate.

EL DATO Autoridad neerlandesa Este será el cuarto enfrentamiento entre Países Bajos y Japón, con la Oranje llevándose dos victorias y solo un empate. Además, este será su segundo enfrentamiento en una Copa del Mundo.

​¿A qué hora juega Países Bajos vs. Japón HOY?

Fecha : domingo 14 de junio 2026

: domingo 14 de junio 2026 Horario : 14:00 horas (centro de México)

: 14:00 horas (centro de México) Sede: Estadio de Dallas, Texas

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón EN VIVO?

Transmisión : Azteca 7, Canal 5, TUDN

: Azteca 7, Canal 5, TUDN Streaming : VIX Premium (Pase Mundialista)

: VIX Premium (Pase Mundialista) Minuto a minuto: mediotiempo

Pronósticos

#RushBet trae para ti los mejores números de apuestas deportivas, y los momios del partido entre Países Bajos vs. Japón van así hasta el momento.

Países Bajos : +102

: +102 Empate : +250

: +250 Japón: +260

Recuerda que los momios van cambiando constantemente, antes y durante el partido.