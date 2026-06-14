¿A qué hora juega Países Bajos vs. Japón? Horario y canal EN VIVO

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El Estadio de Dallas abre sus puertas este 14 de junio para recibir el primer partido de Grupo F de la Copa del Mundo 2026, donde Países Bajos se mide ante Japón en la Fecha 1 de la Fase de Grupos, 16 años después por segunda ocasión en la historia mundialista.
Virgil Van Dijk y la Oranje aprovecharán la autoridad que mantienen sobre los nipones para dar un golpe sobre la mesa del grupo, pero tendrán que imponerse a unos enrrachados Blue Samurai que quieren demostrar ser una potencia; conoce los horarios, canales en vivo y pronósticos de #RushBet.
Ronald Koeman condujo a la selección neerlandesa a una destacada campaña en las Eliminatorias de la UEFA, donde finalizó como líder del Grupo G gracias a un registro de seis triunfos y dos empates, asegurando así su 12° participación mundialista. Pero su rendimiento en los partidos de preparación dejó algunas dudas, al sumar 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, esta última frente a Argelia por 0-1.
Por su parte, el conjunto dirigido por Hajime Moriyasu también firmó una fase clasificatoria sobresaliente. Japón se adueñó del Grupo C de las Eliminatorias de la AFC tras acumular 7 victorias, 2 empates y apenas 1 derrota. Además, los Blue Samurai llegan en gran forma, ya que permanecen invictos en sus siete compromisos de preparación más recientes, con un saldo de 6 triunfos y 1 empate.
Este será el cuarto enfrentamiento entre Países Bajos y Japón, con la Oranje llevándose dos victorias y solo un empate. Además, este será su segundo enfrentamiento en una Copa del Mundo.
#RushBet trae para ti los mejores números de apuestas deportivas, y los momios del partido entre Países Bajos vs. Japón van así hasta el momento.
Recuerda que los momios van cambiando constantemente, antes y durante el partido.
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