A revolução da IA do Google na robótica, como o novo Gemini Robotics 2 está transformando máquinas em assistentes inteligentes capazes de agir no mundo real

A nova fronteira da inteligência artificial aplicada ao mundo físico redefine as capacidades operacionais de robôs industriais e humanoides em diversos cenários

Por muito tempo, os robôs foram limitados a tarefas repetitivas em ambientes estritamente controlados, como linhas de montagem. Qualquer pequena mudança no cenário exigia uma reprogramação complexa, o que travava o uso dessas máquinas em larga escala.

A situação mudou com o lançamento da família Gemini Robotics 2, desenvolvida pela Google DeepMind. Esta tecnologia atua como uma camada de inteligência capaz de avaliar, planejar e executar movimentos no mundo físico em tempo real.

Conforme informações divulgadas pelo conteúdo base, esta inovação promete transformar a robótica ao introduzir controle corporal completo, destreza manual avançada e uma inédita capacidade de cooperação entre diferentes tipos de máquinas.

O fim da rigidez robótica e o controle corporal total

O grande diferencial do Gemini Robotics 2 é sua habilidade de coordenar dezenas de articulações simultaneamente. Ao contrário de modelos anteriores, ele não apenas segue um roteiro, mas avalia o ambiente para caminhar, agachar ou esticar uma mão enquanto mantém a outra apoiada.

A destreza manual, considerada um dos maiores desafios da engenharia, foi elevada a um novo patamar. Em testes, o robô Apollo demonstrou a capacidade de realizar movimentos precisos, como abrir um saco plástico com um ziplock e manusear uvas delicadamente.

Os dados de desempenho impressionam, com taxas de sucesso como 92% para desatarraxar lâmpadas, 44% para amarrar sacos de lixo e 32% para manusear pás de lixo, tarefas que exigem uma sequência complexa de gestos humanos.

Cooperação entre robôs e raciocínio corporificado

Uma das inovações mais impactantes é a capacidade de orquestração entre múltiplos robôs. Em demonstrações, o humanoide Apollo e o robô industrial Duo colaboraram para organizar uma garagem, delegando subtarefas de forma transparente.

Isso ocorre porque cada máquina possui sua própria inteligência artificial, processando raciocínios e comunicando conclusões aos demais por meio de linguagem natural, permitindo que humanos intervenham no fluxo de trabalho a qualquer momento.

Para viabilizar isso, o Google utiliza modelos VLM, que processam visão e linguagem, e VLA, que integram essas informações para calcular ações. O Gemini Robotics ER 2, por exemplo, atua como um cérebro que divide grandes missões em etapas menores.

Segurança e gestão de incertezas no ambiente físico

Diferente de IAs que operam apenas no mundo digital, o Gemini Robotics 2 lida com riscos reais. Por isso, o Google implementou camadas de segurança que incluem a recusa de ordens perigosas e a redução de força na presença humana.

Uma estratégia fundamental é a gestão da incerteza. Se um robô tem a visão obstruída ou recebe comandos ambíguos, ele para de agir e solicita ajuda humana, evitando acidentes causados por suposições incorretas sobre o ambiente.

Além disso, a empresa lançou o ASIMOV-Agent, um sistema de avaliação para garantir que qualquer fabricante possa testar a segurança de suas máquinas, promovendo uma base técnica sólida para o que especialistas chamam de IA Física.

Perguntas Frequentes sobre a nova robótica do Google

1. O que torna o Gemini Robotics 2 diferente dos robôs anteriores? Ele possui uma camada de IA que permite avaliar, planejar e agir em tempo real, adaptando-se ao mundo físico em vez de apenas seguir movimentos pré-programados.

2. Como os robôs colaboram entre si? Cada robô roda sua própria IA e comunica conclusões para os outros via linguagem natural, permitindo que deleguem tarefas de acordo com suas capacidades específicas.

3. O robô pode ser perigoso para humanos? O sistema possui camadas de segurança, incluindo a redução de força perto de pessoas e a recusa de comandos ambíguos ou perigosos, priorizando a integridade física.

4. É possível usar essa tecnologia em qualquer robô? O modelo Gemini Robotics On-Device 2 permite adaptação a diferentes corpos robóticos, como humanoides, braços industriais ou máquinas com rodas, em poucas horas de treino.

5. Quando veremos esses robôs em nossas casas? Embora a tecnologia seja avançada, ainda existem barreiras de custo e infraestrutura, tornando o uso doméstico massivo um desafio para o futuro próximo.