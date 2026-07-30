Pai de família morre após ser espancado ao tentar separar briga em clube de campo em Ponta Grossa no Paraná

O caso de um pai de família que perdeu a vida após tentar apartar uma briga em um clube de campo choca a comunidade de Ponta Grossa, no Paraná, e mobiliza as investigações policiais.

Um momento de lazer em família terminou em tragédia no último domingo, dia 26. O frentista Jackson Fernando Freitas Ribeiro, de 34 anos, foi vítima de um espancamento brutal enquanto tentava intervir em uma confusão no Clube América.

Após três dias de luta pela vida no hospital, o óbito foi confirmado nesta quarta-feira, dia 30. A vítima, que era um homem trabalhador e sem antecedentes criminais, deixa uma esposa e uma filha de apenas 12 anos de idade.

As informações sobre o falecimento do frentista após ser espancado ao tentar separar briga em festa de clube de campo foram confirmadas por meio de relatos de familiares e apurações iniciais divulgadas pela imprensa local.

Entenda como a confusão começou no clube

Segundo o relato de Antonio Carlos Freitas de Sousa, tio da vítima, toda a família participava da confraternização no local. O conflito teria se iniciado quando um grupo de conhecidos começou a provocar o primo de Jackson.

A situação escalou rapidamente quando o primo foi empurrado e uma criança acabou sendo atingida na queda. Diante do tumulto, Jackson tentou intervir para apaziguar os ânimos e defender seu familiar, mas acabou se tornando o alvo principal das agressões.

Investigação policial trata o caso como homicídio

O delegado Wesley Vinícius, responsável pelo caso, afirmou que a Polícia Civil trata o episódio como um homicídio. As autoridades agora trabalham para identificar todos os envolvidos no espancamento que tirou a vida do frentista.

O delegado destacou que, conforme apurado, a vítima não tinha qualquer envolvimento prévio com o conflito. O objetivo central das investigações é colher provas e interrogar os responsáveis para que a justiça seja feita pelo crime cometido.

Posicionamento oficial do Clube América

Em nota, a diretoria do Clube América lamentou profundamente o incidente ocorrido em suas dependências. O clube informou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar esclarecimentos.

Como medida imediata, a administração suspendeu todas as atividades esportivas da unidade até a próxima segunda-feira, dia 3. O clube reforçou que se solidariza com a família de Jackson neste momento de dor e espera que os fatos sejam esclarecidos.

Perguntas frequentes sobre o caso

O que motivou a briga que resultou na morte de Jackson? A confusão começou após provocações direcionadas a um primo da vítima durante uma festa no clube, resultando em agressões físicas que vitimaram o frentista.

Qual era o envolvimento de Jackson na briga? Nenhum. De acordo com a polícia, ele não participava da discussão inicial e apenas tentou separar a briga para proteger um parente.

Onde o crime aconteceu? O espancamento ocorreu nas dependências do Clube América, localizado na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Como está o andamento das investigações? A Polícia Civil trata o caso como homicídio e está coletando depoimentos e provas para identificar e interrogar todos os envolvidos nas agressões.

O clube tomou alguma providência após o ocorrido? Sim, o clube suspendeu suas atividades esportivas até o dia 3 de julho e declarou que está colaborando integralmente com o trabalho da Polícia Civil.