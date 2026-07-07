A SUA CHANCE DE GANHAR O FUSCA DA VIBE CHEGOU!Atenção, clientes Vibe! Agora vo…

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🚗🧡 A SUA CHANCE DE GANHAR O FUSCA DA VIBE CHEGOU!
Atenção, clientes Vibe! Agora você pode concorrer a um Fusca incrível e começar 2027 de carro novo! 🎉
📲 Assista ao vídeo, siga todas as instruções e faça o seu cadastro. 🍀 Depois é só torcer e cruzar os dedos!
📅 O grande sorteio será realizado no dia 23 de dezembro de 2026.
Quem sabe o próximo a sair dirigindo esse clássico cheio de estilo não seja você? 🚗✨
✅ Participe e boa sorte! 🧡
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