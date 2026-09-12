A trajetória das eleições para o Senado na República: entenda a evolução histórica e as mudanças nas regras de representação política

A evolução histórica das eleições para o Senado no Brasil revela como o país moldou sua representação política através de diferentes regimes e leis eleitorais ao longo de 136 anos de democracia e autoritarismo.

A história da República brasileira é marcada por intensas transformações na estrutura de poder. Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o Brasil realizou sua primeira eleição para o Senado em 1890, logo após a proclamação do regime republicano. Naquela época, estima-se que cerca de 300 mil brasileiros participaram do pleito, representando apenas cerca de 2% de uma população de mais de 14 milhões de habitantes.

Atualmente, o cenário é drasticamente diferente, com um eleitorado de 158,7 milhões de pessoas e uma Casa composta por 81 membros, que representam as 27 unidades da Federação. Esse levantamento inédito da Agência Senado compila dados que atravessam sete Constituições e diversos arranjos políticos que definiram o funcionamento do Poder Legislativo nacional.

A transição entre o Império e a República trouxe mudanças profundas na forma como os senadores eram escolhidos. Diferente do período imperial, onde o número de cadeiras era proporcional à população das províncias, a nova estrutura federalista passou a garantir igualdade de representação, com três senadores por estado, independentemente do tamanho de sua população.

Primeira República e as inovações no mandato

Em 1890, cada estado elegeu três senadores para a Assembleia Constituinte. A Constituição de 1891 eliminou a vitaliciedade do cargo, comum no Império, estabelecendo mandatos de nove anos. Para garantir a renovação constante, a primeira composição foi dividida em mandatos de três, seis e nove anos, permitindo que a cada triênio uma parte das cadeiras fosse renovada.

Naquela época, o sistema não previa a figura dos suplentes. Caso um senador morresse ou renunciasse, uma nova eleição era obrigatoriamente convocada. Esse modelo gerou pleitos suplementares frequentes, sendo comum que políticos deixassem o cargo para assumir ministérios ou governos e retornassem ao Senado pouco tempo depois após novas votações.

Do Estado Novo à redemocratização

O cenário político sofreu interrupções traumáticas, como o fechamento do Congresso durante o Estado Novo. Em 1935, o Senado foi recomposto com eleições indiretas e mandatos de oito anos. Após o fim da ditadura de Getúlio Vargas, a Constituição de 1946 restabeleceu as eleições diretas e introduziu a figura do suplente, o que reduziu a necessidade de constantes eleições suplementares.

Durante o regime militar de 1964, as regras foram alteradas para favorecer o governo. Foram criadas as sublegendas, que permitiam a soma de votos de diferentes candidatos de um mesmo partido, e os senadores biônicos, escolhidos de forma indireta. Somente com a Nova República, em 1985, o voto direto foi plenamente restabelecido e as figuras autoritárias foram extintas.

Dúvidas frequentes sobre as eleições para o Senado

Como era feita a substituição de senadores na Primeira República? Não existiam suplentes, então, em caso de vacância por morte ou renúncia, o estado realizava uma nova eleição para preencher a cadeira até o fim do mandato original.

O que foram os senadores biônicos? Foram parlamentares escolhidos por eleições indiretas nas Assembleia estaduais, um mecanismo criado pelo regime militar em 1978 para garantir a maioria governista em parte das cadeiras do Senado.

Quando a figura do suplente foi Criado? A figura do suplente foi introduzida pela Constituição de 1946, visando dar mais estabilidade aos mandatos e evitar a realização constante de eleições suplementares.

Qual a diferença de representação entre o Império e a República? No Império, o número de senadores era proporcional à população da província. Na República, adotou-se o modelo federativo, garantindo três senadores para cada estado, mantendo o equilíbrio de poder.

As eleições suplementares ainda ocorrem? Sim, embora tenham se tornado raras com a criação dos suplentes, uma mudança na legislação em 2015 voltou a permitir a realização de eleições suplementares para o Senado em casos específicos de vacância.