Fabiane Brotto morre após quase cinco meses de internação devido a trágico acidente na BR-277 que vitimou sua filha

Fabiane Brotto falece em Cascavel após meses de luta pela vida decorrentes de acidente automobilístico que vitimou sua filha de 7 anos na BR-277

Fabiane Grando Brotto, de 40 anos, faleceu neste sábado (12), em Cascavel, no Oeste do Paraná. Ela estava internada desde o mês de abril, período em que enfrentou um longo tratamento após um grave acidente na BR-277, na altura do município de Céu Azul. Na mesma ocorrência, sua filha, Bianca Brotto, de 7 anos, veio a óbito ainda no local.

A confirmação do falecimento foi feita pela própria família por meio de uma publicação nas redes sociais, que relembrou a trajetória de superação da mulher durante o período hospitalar. Segundo a família, em nota, ela agora parte ao encontro da filha. As informações foram divulgadas pelo portal Banda B, com base em dados do portal CGN.

A colisão que vitimou a família aconteceu na manhã de 21 de abril de 2026. Fabiane dirigia um Hyundai Creta quando, ao tentar acessar o município, o veículo foi atingido por uma carreta. Com o impacto, o automóvel foi arrastado por cerca de 86 metros, resultando na destruição total do carro e na morte imediata da pequena Bianca.

A trajetória de internação e o tratamento médico

Após o acidente, Fabiane foi retirada das ferragens por equipes de resgate e transportada de helicóptero para um hospital particular em Cascavel. Ela apresentava traumatismo cranioencefálico e diversas lesões graves. Inicialmente, a paciente passou por um procedimento cirúrgico para reduzir a pressão intracraniana e permaneceu em coma induzido.

O quadro de saúde apresentou variações ao longo dos meses. Em 13 de maio, 22 dias após o acidente, houve uma melhora significativa e ela deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo transferida para um quarto comum. Durante a internação, a família manteve a comunidade informada, relatando períodos de estabilidade e até mesmo o sucesso no tratamento de uma infecção que surgiu durante a reabilitação.

Comunidade e família acompanharam o processo

O caso gerou Grando comoção em cidades do Oeste do Paraná, onde amigos e moradores de diversas localidades enviavam mensagens de apoio e orações. A expectativa de familiares e conhecidos era de que ela pudesse retornar para casa após o período de recuperação, que durou quase cinco meses.

Bianca Brotto, que estudava em um colégio em Toledo, foi velada na Paróquia São Cristóvão, na mesma cidade, ainda em abril. Enquanto a família realizava as despedidas da criança, Fabiane seguia sob cuidados médicos intensivos. Até o momento, os detalhes sobre o velório e o sepultamento de Fabiane não foram divulgados pelos familiares.

Perguntas Frequentes

Qual foi a causa da morte de Fabiane Brotto?

Fabiane faleceu após complicações de saúde decorrentes de um grave acidente de trânsito ocorrido em 21 de abril de 2026, no qual ela sofreu traumatismo cranioencefálico.

Quanto tempo ela permaneceu internada?

A paciente ficou internada por quase cinco meses em um hospital particular na cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná.

O que aconteceu com a filha de Fabiane no acidente?

Bianca Brotto, de 7 anos, estava no veículo com a mãe e morreu no local da colisão, na BR-277, em Céu Azul.

Como ocorreu o acidente na BR-277?

O Hyundai Creta, conduzido por Fabiane, foi atingido por uma carreta quando tentava acessar o município de Céu Azul, sendo arrastado por aproximadamente 86 metros.

Onde serão realizados o velório e o sepultamento?

As informações sobre os locais e horários do velório e do sepultamento de Fabiane Brotto ainda não foram divulgadas pela família.