A verdade sobre o geoide: entenda como a NASA mapeou o formato real da Terra com mais de um bilhão de imagens de satélite

O geoide é a representação mais precisa do nosso planeta, revelando como a distribuição desigual de massa altera a força da gravidade em diferentes regiões

Você provavelmente já viu imagens que mostram a Terra com um formato irregular, quase como uma batata, circulando pela internet. Essas representações, conhecidas como geoide, costumam causar estranheza e muitas dúvidas sobre a forma real do nosso globo terrestre.

Para esclarecer o que esses dados realmente significam, é preciso olhar para a ciência por trás dos satélites. A representação visual do geoide não é uma fotografia comum, mas sim um modelo matemático complexo que mapeia variações sutis no campo gravitacional.

Conforme informação divulgada pelo Goddard Space Flight Center, da NASA, essas imagens utilizam dados científicos amplificados para tornar visíveis fenômenos que, na prática, seriam imperceptíveis ao olho humano.

Por que a NASA amplificou as imagens do geoide?

A agência espacial americana esclarece que as irregularidades vistas nos mapas do geoide foram amplificadas em um fator de 10.000. Sem essa manipulação digital, a superfície do planeta pareceria perfeitamente lisa para quem a observasse do espaço.

O modelo base utilizado pelos cientistas é o GOCO06s. Ele foi construído ao longo de 15 anos, reunindo mais de um bilhão de observações coletadas por missões de alta precisão, como os satélites GRACE, da NASA, e o GOCE, da Agência Espacial Europeia.

Entendendo as variações de massa e gravidade

O geoide não indica que a Terra tem formato de batata. Na verdade, o que vemos como elevações e depressões são variações mínimas na gravidade, causadas pela maneira desigual como a massa está distribuída no interior do planeta.

Regiões que possuem maior concentração de rochas, magma ou materiais densos exercem uma força de atração maior, criando verdadeiras colinas gravitacionais. Já áreas com menos densidade geram vales onde a gravidade é ligeiramente menor.

O impacto real dessas medidas no nível do mar

Essas variações gravitacionais influenciam diretamente o que chamamos de nível do mar teórico. Segundo a NASA, a altura do geoide varia de cerca de +85 metros perto da Islândia a -106 metros ao sul da Índia, dependendo da densidade local.

Esses dados são fundamentais para a oceanografia e para o estudo geofísico. Embora essas diferenças pareçam grandes em números, elas são mínimas quando comparadas ao tamanho total do planeta, sendo invisíveis a olho nu sem os equipamentos da NASA.

Perguntas frequentes sobre o geoide

1. A Terra tem mesmo formato de batata? Não, o formato de batata é apenas uma representação visual amplificada do geoide para mostrar variações de gravidade.

2. O que é o geoide exatamente? É uma representação do nível do mar teórico baseada na força da gravidade, que varia conforme a densidade das rochas e materiais sob a superfície.

3. Por que a NASA amplifica essas imagens? As variações de gravidade são tão pequenas que, sem a amplificação de 10.000 vezes, seriam impossíveis de visualizar em mapas.

4. Como os dados são coletados? Através de satélites como o GRACE e o GOCE, que medem com precisão milimétrica as mudanças na atração gravitacional terrestre.

5. Isso afeta o meu dia a dia? Não diretamente, mas esses dados são cruciais para a ciência, ajudando a entender o comportamento dos oceanos e a estrutura interna do nosso planeta.