Abordagem por tráfico de drogas em Fazenda Rio Grande gera tumulto, correria e prisão após grupo tentar enfrentar guardas municipais

Uma operação policial para apurar Denúncia de tráfico de drogas terminou em um cenário de tumulto, disparos de munição de borracha e detenção na cidade de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite desta sexta-feira (2).

A situação teve início no bairro Suzuki, quando uma equipe da Guarda Municipal realizava diligências para localizar uma mulher suspeita de envolvimento com o comércio de entorpecentes na região. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a mulher já era conhecida das autoridades locais por supostamente gerenciar o tráfico no município.

Durante o procedimento inicial, o marido da suspeita aproximou-se das equipes alegando estar em um churrasco político nas proximidades. Ele foi orientado pelos agentes a retornar ao local, mas o cenário mudou drasticamente minutos depois, quando cerca de 50 pessoas avançaram contra os guardas municipais, conforme relato da TV Fazenda, parceira do veículo citado.

Para conter o avanço do grupo e garantir a segurança dos agentes, foi necessário realizar disparos de balas de borracha. Segundo o guarda municipal Trindade, o homem que havia sido abordado anteriormente teria retornado ao local e orientado a multidão a confrontar a equipe policial.

Tumulto e perseguição policial

Além da tentativa de invasão contra a equipe, um homem que proferiu xingamentos contra os guardas recebeu voz de prisão por desacato. Ao notar a ação policial, o suspeito empreendeu fuga a pé, dando início a uma perseguição pelas ruas do bairro, com as equipes em seu encalço.

Desfecho em distribuidora

A perseguição terminou dentro de uma distribuidora de bebidas. No local, o suspeito teria resistido à prisão e entrado em luta corporal com os guardas municipais. Após ser contido e algemado, ele foi submetido a exames de integridade física e conduzido à delegacia para as providências legais cabíveis.

FAQ

O que motivou a ação da Guarda Municipal?

A ação foi motivada por uma denúncia de tráfico de drogas, visando localizar uma mulher suspeita de gerenciar essa atividade no bairro Suzuki, em Fazenda Rio Grande.

Por que houve uso de munição de borracha?

O uso de balas de borracha foi necessário para dispersar um grupo de aproximadamente 50 pessoas que tentou avançar contra a equipe policial durante a abordagem.

O marido da suspeita foi preso?

As fontes não confirmam a prisão do marido, apenas que ele foi orientado a retornar ao local onde estava e que, posteriormente, teria incitado o grupo contra os guardas.

Qual foi a causa da prisão do homem perseguido?

O homem foi preso por desacato aos guardas municipais, resistência à prisão e por se envolver em luta corporal contra a equipe durante a tentativa de fuga.

Onde ocorreu a ocorrência?

O caso foi registrado no bairro Suzuki, localizado no município de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.