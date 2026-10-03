A medida garante que mulheres amparadas por medidas protetivas tenham atendimento prioritário durante o primeiro turno das eleições no Rio Grande do Norte.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) estabeleceu que todas as Eleitoral que possuem medidas protetivas vigentes terão prioridade no momento da votação neste domingo, dia 4 de outubro.

A iniciativa amplia uma regra que anteriormente beneficiava apenas as mulheres assistidas pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Natal. Com a nova decisão, a proteção e a prioridade passam a valer para todas as Eleitoral em situação de vulnerabilidade em todo o território potiguar, conforme informação divulgada pela Agência Brasil.

De acordo com o órgão eleitoral, a medida foi desenhada para considerar a necessidade de organização logística e a proteção das Eleitoral que são acompanhadas por órgãos de segurança. O respaldo jurídico da decisão foca na preservação da isonomia e da integridade física das cidadãs no dia da eleição.

Quem tem direito ao atendimento prioritário

O TRE potiguar esclareceu que a prioridade é válida para toda Eleitoral que possua medida protetiva, independentemente de qual seja o seu domicílio eleitoral. O direito ao atendimento rápido é garantido mesmo para aquelas que não estejam acompanhadas por forças de segurança no momento em que comparecerem à sua seção eleitoral.

Contexto da violência doméstica no estado

A decisão ocorre em um cenário de alerta sobre a violência contra a mulher na região. Dados recentes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte indicam que, apenas entre janeiro e o início de agosto deste ano, mais de 5 mil mulheres solicitaram medidas protetivas devido a casos de violência doméstica.

Objetivo da determinação judicial

O principal objetivo do tribunal é assegurar condições adequadas para o exercício seguro do direito fundamental ao voto. Ao priorizar esse público, o sistema eleitoral busca reduzir o tempo de permanência dessas Eleitoral nos locais de votação, protegendo-as e garantindo que a participação democrática ocorra com o devido respaldo institucional.

Perguntas Frequentes

1. A prioridade vale apenas para mulheres de Natal?Não, a medida vale para todas as Eleitoral amparadas por medidas protetivas em todo o estado do Rio Grande do Norte.

2. É preciso estar acompanhada pela polícia para ter prioridade?Não, a prioridade é garantida independentemente de a Eleitoral estar ou não escoltada por forças de segurança no momento da votação.

3. A regra vale para qualquer domicílio eleitoral?Sim, o TRE-RN confirmou que a prioridade se aplica a todas as Eleitoral com medidas protetivas, sem restrições de domicílio eleitoral no estado.

4. Por que essa medida foi adotada?A decisão visa resguardar a integridade física das Eleitoral e garantir que o direito ao voto seja exercido de forma segura e com isonomia.

5. Quantas mulheres possuem medidas protetivas no RN este ano?

Segundo dados da Polícia Civil, mais de 5 mil mulheres solicitaram medidas protetivas por violência doméstica entre janeiro e o início de agosto de 2026.