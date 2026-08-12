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AÇÃO RÁPIDA DE POLICIAIS SALVA BEBÊ DE 10 MESES QUE ESTAVA ENGASGADA EM JURANDA
Uma ação rápida da Polícia Militar foi decisiva para salvar a vida de uma bebê de 10 meses, que estava engasgada e sem sinais aparentes de respiração, na noite deste domingo (9), em Juranda.
Segundo o Boletim de Ocorrência, os soldados Allan de Lima Sardi e Jorge Andrade da Silva Ramos realizavam patrulhamento na região central quando perceberam um veículo com o pisca-alerta ligado.
Ao se aproximarem, os ocupantes pediram ajuda e informaram que havia uma criança engasgada dentro do carro, precisando de atendimento urgente.
Os policiais acionaram os sinais luminosos e sonoros da viatura e realizaram a abertura do trânsito para agilizar o deslocamento até o Hospital Municipal de Juranda.
Na chegada, enquanto um dos militares buscava a equipe médica, o soldado Allan Sardi foi até o veículo e encontrou a bebê desacordada, com o corpo flácido e sem movimentos respiratórios aparentes.
O policial iniciou imediatamente as manobras de primeiros socorros para desobstrução das vias aéreas. Pouco depois, a criança reagiu, voltou a apresentar sinais de respiração e começou a chorar.
A equipe médica assumiu o atendimento e realizou os procedimentos necessários. Na sequência, a bebê foi encaminhada para uma unidade hospitalar em Goioerê, para avaliação e continuidade dos cuidados médicos.
De acordo com o registro policial, a rapidez dos militares, desde a abertura do trânsito até a realização dos primeiros socorros, foi fundamental para que a criança recuperasse a respiração antes mesmo do atendimento médico completo.
A ocorrência foi registrada como apoio a outros órgãos, sem ilicitude, e não houve registro de crime relacionado ao caso.
Uma atuação rápida em um momento crítico que fez toda a diferença.
Imagens: Câmera segurança da UBS Juranda
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