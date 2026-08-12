BPFron apreende mais de 800 kg de maconha durante abordagem na PR-323, em Umuara

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BPFron apreende mais de 800 kg de maconha durante abordagem na PR-323, em Umuarama
Motorista de 36 anos foi preso após policiais encontrarem a droga escondida em uma VW Saveiro
O Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) apreendeu 832 quilos de maconha nesta terça-feira (11), em Umuarama, no Noroeste do Paraná. Um homem de 36 anos foi preso durante a ocorrência.
A abordagem aconteceu na PR-323, durante patrulhamento realizado por policiais militares que participam da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.
Segundo a Polícia Militar do Paraná, a equipe avistou uma VW Saveiro branca durante o patrulhamento. Conforme os policiais, o motorista teria demonstrado nervosismo ao perceber a presença da viatura e realizado uma mudança brusca de trajeto, entrando no estacionamento de um estabelecimento comercial às margens da rodovia.
Diante da atitude considerada suspeita, os policiais realizaram a abordagem do veículo. Durante a revista, foram encontrados 832 kg de uma substância análoga à maconha.
Também foram apreendidos R$ 873 em dinheiro.
O homem recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado, juntamente com a droga, o dinheiro e o veículo, para os procedimentos cabíveis.
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