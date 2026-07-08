ACERTOU, GANHOU!Qual é o seu palpite para Brasil x Haiti?Os 2 primeiros co…

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🇧🇷⚽️ ACERTOU, GANHOU! ⚽️ 🇧🇷
Qual é o seu palpite para Brasil x Haiti?
Os 2 primeiros comentários que acertarem o placar exato ganham 01 Combo Copa Bravazze:
🍕 Pizza GG
🥤 Refrigerante 2L
🎁 01 Pacote de Figurinhas da Copa
Regras:
✅ Válido até o início da partida.
✅ Siga nosso perfil @bravazzepizza.
✅ 01 palpite por perfil.
⚠️ Atenção:
• Comentários editados serão desclassificados.
• Em caso de comentários duplicados do mesmo perfil, vale apenas o primeiro.
* Em caso de mais de dois comentários corretos, serão considerados vencedores os dois primeiros comentários publicados após o início da publicação e antes do início da partida.
🏆 Resultado divulgado ainda hoje.
Agora é só comentar seu palpite e torcer! 🍕🔥
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