ACERTOU, GANHOU!Qual é o seu palpite para Brasil x Haiti?Os 2 primeiros co…

🇧🇷⚽️ ACERTOU, GANHOU! ⚽️ 🇧🇷

Qual é o seu palpite para Brasil x Haiti?

Os 2 primeiros comentários que acertarem o placar exato ganham 01 Combo Copa Bravazze:

🍕 Pizza GG

🥤 Refrigerante 2L

🎁 01 Pacote de Figurinhas da Copa

Regras:

✅ Válido até o início da partida.

✅ Siga nosso perfil @bravazzepizza.

✅ 01 palpite por perfil.

⚠️ Atenção:

• Comentários editados serão desclassificados.

• Em caso de comentários duplicados do mesmo perfil, vale apenas o primeiro.

* Em caso de mais de dois comentários corretos, serão considerados vencedores os dois primeiros comentários publicados após o início da publicação e antes do início da partida.⁠

🏆 Resultado divulgado ainda hoje.

Agora é só comentar seu palpite e torcer! 🍕🔥

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