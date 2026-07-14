Acidente entre motocicletas elétricas mobiliza SIATE na Avenida Piquiri, em Cascavel

Uma equipe do SIATE foi acionada na tarde desta terça-feira (14) para prestar atendimento às vítimas de um acidente envolvendo duas motocicletas elétricas na ciclovia da Avenida Piquiri, no bairro Brasmadeira em Cascavel.

Socorristas do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros atendimentos aos envolvidos, avaliando as condições de saúde das vítimas.

O trânsito de veículos na avenida não foi afetado.