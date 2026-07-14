Fisiculturista Mailson Araujo morre aos 35 anos – 14/07/2026 – Músculo

O fisiculturista Mailson Araujo Santos morreu aos 35 anos na noite da última segunda-feira (13). Oficialmente, a causa do óbito não foi revelada. No entanto, fontes próximas do atleta apontam para a possibilidade de um mal súbito.

A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (14) por meio da conta do fisiculturista profissional no Instagram. Ele era da categoria Men’s Physique e competiria no Musclecontest Brazil, que ocorrerá no próximo final de semana.

A cerimônia de sepultamento ocorrerá às 15h no Cemitério Jardim Paraíso da Saudade, que fica na cidade de Alagoinhas (BA).

O atleta baiano havia conquistado seu cartão profissional da IFBB Pro League na edição de 2023 do Arnold Classic South America, onde foi campeão “overall” –comparação entre os campeões de todas as classes (Júnior, Novice e Open A, por exemplo) de uma mesma categoria.