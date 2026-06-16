Acidente entre patinete e Duster mobiliza socorristas do SIATE na Av. Dr. Ezuel Portes

Um homem de 46 anos ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (16), na Avenida Doutor Ezuel Portes, entre os bairros Pioneiros Catarinenses e 14 de Novembro, em Cascavel.

Segundo as informações, ele conduzia um patinete elétrico pela via quando supostamente acabou sendo atingido na traseira por um Renault Duster. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido quando ocorreu a colisão.

Socorristas do SIATE foram acionados para prestarem atendimentos à vítima. O homem apresentava dores em diversas regiões do corpo, como abdômen, costas, braços e pernas, sendo avaliado ainda no local do acidente.

Após os primeiros atendimentos, o paciente foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo Neves, onde passaria por uma reavaliação médica e receberia os cuidados necessários.