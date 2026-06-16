Chuva fraca a moderada para a noite desta segunda-feira (15/06), aponta a previsão do tempo | Confira

Segundo o Alerta Rio, a previsão para a noite desta segunda-feira (15/06) é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada e ventos moderados. Ao longo do dia, o tempo na cidade foi influenciado pela passagem de uma frente fria no oceano e pelo transporte de umidade. Assim, o dia foi com céu nublado a encoberto e houve registro de chuva fraca a moderada no período da tarde. Os ventos estiveram fracos a moderados e as temperaturas permaneceram estáveis, com mínima registrada de 16,9°C e máxima registrada de 27,4°C.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Na terça-feira (16/6), o tempo no Rio permanece instável em função da atuação desta região de baixa pressão e o posterior transporte de umidade do oceano em direção ao continente. O céu estará nublado a encoberto com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do período. Os ventos estarão moderados.

Na quarta e quinta-feira (17/6 e 18/6), o tempo no Rio será ainda influenciado pela entrada de ventos úmidos do oceano. A nebulosidade estará variada e a previsão é de chuva fraca isolada a qualquer momento da quarta-feira e na madrugada/manhã da quinta-feira. Os ventos estarão fracos a moderados.

Na sexta-feira (19/6), devido a um sistema de alta pressão, haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados.

Foto: @rioteadoro (via Instagram)

📍São Conrado