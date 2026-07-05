Acidente entre Tempra e Onix termina com um morto e três feridos na PR-317 em Santa Helena

Um homem de 39 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado na tarde deste sábado (4) na PR-317, em Santa Helena.

A colisão frontal envolveu um Fiat Tempra, com placas de São Miguel do Iguaçu, e um GM Onix, emplacado em Diamante do Oeste, no quilômetro 454 da rodovia.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o Tempra seguia no sentido São Clemente a Entre Rios do Oeste quando, por razões que ainda serão apuradas, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Onix, que trafegava no sentido oposto.

O condutor do Tempra, de 39 anos, sofreu ferimentos moderados. O passageiro do veículo, também de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

No Onix, o motorista, de 29 anos, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Municipal Micheletto, em Santa Helena. A passageira, de 28 anos, ficou gravemente ferida e também foi levada para a mesma unidade hospitalar.

A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e realizou os procedimentos necessários no local do acidente.