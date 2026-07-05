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🏆🍰 É HOJE! 3º FESTIVAL DE FATIAS 🇧🇷⚽
Os sabores mais esperados estão prontos para conquistar você! 😍✨
São 12 opções incríveis de bolos preparados pela Divino Sabor Confeitaria Artesanal, com recheios irresistíveis e muito sabor em cada fatia. 🍫🍓🥥
📍 Esquina Boniatti Presentes
⏰ Hoje, a partir das 18:30h
Uma noite especial, cheia de sabores que vão surpreender seu paladar! 🤩
🍰 Escolha sua favorita
✨ Experimente novos sabores
❤️ Aproveite cada pedaço
Esperamos você!
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