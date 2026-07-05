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É HOJE! 3º FESTIVAL DE FATIASOs sabores mais esperados estão prontos para con…

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🏆🍰 É HOJE! 3º FESTIVAL DE FATIAS 🇧🇷⚽

Os sabores mais esperados estão prontos para conquistar você! 😍✨

São 12 opções incríveis de bolos preparados pela Divino Sabor Confeitaria Artesanal, com recheios irresistíveis e muito sabor em cada fatia. 🍫🍓🥥

📍 Esquina Boniatti Presentes
⏰ Hoje, a partir das 18:30h

Uma noite especial, cheia de sabores que vão surpreender seu paladar! 🤩

🍰 Escolha sua favorita
✨ Experimente novos sabores
❤️ Aproveite cada pedaço

Esperamos você!

#FestivalDeFatias #DivinoSabor #ConfeitariaArtesanal #ÉHoje #FatiasDeBolo Sobremesas VemProFestival 🍰✨

 

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