🏆🍰 É HOJE! 3º FESTIVAL DE FATIAS 🇧🇷⚽

Os sabores mais esperados estão prontos para conquistar você! 😍✨

São 12 opções incríveis de bolos preparados pela Divino Sabor Confeitaria Artesanal, com recheios irresistíveis e muito sabor em cada fatia. 🍫🍓🥥

📍 Esquina Boniatti Presentes

⏰ Hoje, a partir das 18:30h

Uma noite especial, cheia de sabores que vão surpreender seu paladar! 🤩

🍰 Escolha sua favorita

✨ Experimente novos sabores

❤️ Aproveite cada pedaço

Esperamos você!

#FestivalDeFatias #DivinoSabor #ConfeitariaArtesanal #ÉHoje #FatiasDeBolo Sobremesas VemProFestival 🍰✨

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes