Acidente fatal é registrado entre Cascavel e Corbélia na BR-369

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (10), na BR-369, no km 496, entre Cascavel e Corbélia.

A colisão envolveu um Chevrolet Celta e um caminhão que trafegavam pelo trecho. Com a violência do impacto, o condutor do automóvel, um homem com idade aproximada de 27 anos, morreu ainda no local.

Equipes de resgate foram mobilizadas para atender a ocorrência, mas apenas puderam constatar o óbito da vítima. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na rodovia.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido oficialmente divulgada.