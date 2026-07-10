Acidente fatal é registrado entre Cascavel e Corbélia na BR-369

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Por Redação
Atualizado em
Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (10), na BR-369, no km 496, entre Cascavel e Corbélia.
A colisão envolveu um Chevrolet Celta e um caminhão que trafegavam pelo trecho. Com a violência do impacto, o condutor do automóvel, um homem com idade aproximada de 27 anos, morreu ainda no local.
Equipes de resgate foram mobilizadas para atender a ocorrência, mas apenas puderam constatar o óbito da vítima. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na rodovia.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido oficialmente divulgada.
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