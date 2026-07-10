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AGENDA ABERTA DA SEMANA!Ainda dá tempo de garantir um horário e deixar suas u…

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📣 AGENDA ABERTA DA SEMANA! 💅✨

Ainda dá tempo de garantir um horário e deixar suas unhas lindas para qualquer ocasião!

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💖 Manicure e pedicure
✨ Alongamento
💅 Atendimento com muito cuidado, capricho e qualidade.

Não deixe para a última hora! Reserve seu horário agora mesmo.

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Talita Rocha Nail Designer – Transformando beleza em autoestima, uma unha de cada vez! 💕

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