Um grave acidente de trânsito registrado na noite de sábado (13), na PR-456, pró…

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Um grave acidente de trânsito registrado na noite de sábado (13), na PR-456, próximo ao trevo entre Pitanga e Santa Maria do Oeste, terminou com a morte de um menino de 10 anos e deixou outras três pessoas feridas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Hyundai Azera, com placas de Palmital, seguia pela rodovia quando atropelou dois cavalos que estavam na pista.
Com a violência da colisão, o passageiro André Felipe Dziecinny, de 10 anos, sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Santa Maria do Oeste, mas não resistiu e morreu.
O motorista, de 46 anos, teve ferimentos leves, enquanto uma passageira, de 33 anos, sofreu ferimentos moderados. O cavaleiro, também de 33 anos, ficou ferido. Os dois animais morreram no local.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.
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