Acidente na PR-180 em Cascavel deixa jovem ferido

Um acidente de trânsito mobilizou socorristas do Siate na noite deste domingo (5), na rodovia PR-180, em Cascavel. Um jovem de 24 anos, que estava como passageiro de uma moto, acabou se ferindo após uma queda.

Assim que chegaram ao local, os socorristas prestaram atendimento ao rapaz, que sofreu escoriações e contusões. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasília, em Cascavel, para receber cuidados médicos.

Segundo informações confirmadas no local, o condutor da moto não se feriu no acidente. As causas da queda não foram detalhadas até o momento.