Acupuntura em João Pessoa: o que saber antes da primeira sessão

Muita gente chega à primeira sessão de acupuntura sem saber exatamente o que vai acontecer: se vai doer, quanto tempo dura, quantas sessões vai precisar e se a técnica realmente funciona para o que está sentindo. Essa falta de informação prévia costuma gerar ansiedade desnecessária, o que pode até interferir na experiência do tratamento.

Este conteúdo reúne o que você precisa saber antes de marcar sua primeira sessão de acupuntura em João Pessoa, da regulamentação da prática no Brasil ao que acontece dentro do consultório, passando pelos sinais que indicam que o profissional escolhido tem a qualificação necessária para atender com segurança.

A acupuntura no Brasil hoje: reconhecimento e regulamentação recente

A acupuntura tem uma história longa no Brasil, mas foi em 2026 que a prática ganhou seu marco regulatório mais importante. Em janeiro deste ano, o presidente da República sancionou a Lei nº 15.345/2026, que regulamenta oficialmente o exercício profissional da acupuntura no país, estabelecendo regras claras sobre quem pode praticar e com quais qualificações.

Segundo o Ministério da Saúde, a lei define a acupuntura como o conjunto de técnicas e terapias destinadas à estimulação de pontos específicos do corpo humano, por meio do uso de agulhas apropriadas, com o objetivo de manter ou restabelecer o equilíbrio das funções físicas e mentais do paciente. A nova legislação assegura o exercício profissional a graduados em cursos superiores específicos reconhecidos, a profissionais de saúde de nível superior com título de especialista em acupuntura reconhecido pelos respectivos conselhos federais, e a quem comprove o exercício ininterrupto da atividade por no mínimo cinco anos até a data de publicação da norma.

Essa regulamentação tem impacto direto para o paciente, já que agora existe uma base legal clara para verificar a habilitação do profissional antes de iniciar qualquer tratamento. A atuação baseada exclusivamente em formação técnica foi vetada, reforçando a necessidade de formação superior e especialização reconhecida.

O volume de atendimentos no país também mostra a dimensão que a prática já alcançou. Segundo o próprio Ministério da Saúde, em 2024 foram realizados mais de 8 milhões de atendimentos em práticas integrativas e complementares no SUS, sendo 1,1 milhão de sessões de acupuntura. Somente até outubro de 2025, mais de um milhão de registros de atendimentos dessa prática já haviam sido contabilizados.

João Pessoa tem um papel relevante nesse cenário nacional. A cidade mantém o Centro de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde Equilíbrio do Ser, considerado o maior equipamento público dessa natureza no país e referência nacional na oferta especializada de práticas como a acupuntura dentro do SUS, funcionando desde 2012 no bairro Bancários.

Para que a acupuntura é indicada

A acupuntura é reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina desde 1995, e a Organização Mundial da Saúde elaborou uma extensa lista de condições tratáveis pela técnica. Seu campo de atuação é amplo justamente porque, ao estimular o sistema nervoso, ela regula e harmoniza o funcionamento do organismo como um todo.

Na prática clínica, a acupuntura costuma ser indicada ou procurada para situações como dores crônicas, incluindo lombalgia, cervicalgia e enxaqueca, distúrbios do sono, ansiedade e estresse, condições respiratórias como rinite e sinusite, problemas digestivos, disfunções ginecológicas e suporte ao tratamento de diversas condições reumatológicas e neurológicas. Vale reforçar que o uso da acupuntura como único tratamento em condições que exigem abordagem médica convencional deve sempre ser discutido com o profissional responsável pelo acompanhamento de saúde do paciente, já que ela funciona principalmente como terapia integrativa e complementar.

O que acontece na primeira sessão

Saber o que esperar dentro do consultório ajuda a chegar mais tranquilo e aproveitar melhor a experiência.

A sessão começa como qualquer consulta de saúde, com uma conversa sobre as queixas do paciente, seu histórico de saúde, medicamentos em uso e objetivos com o tratamento. Essa etapa é fundamental, já que o profissional precisa compreender o quadro completo antes de definir qualquer protocolo de pontos.

Em seguida vem a avaliação clínica com técnicas da medicina tradicional chinesa. A observação da língua, a palpação do pulso em diferentes posições e a análise de outros sinais corporais são parte desse diagnóstico, que busca identificar desequilíbrios no funcionamento dos órgãos e no fluxo energético dos meridianos. O objetivo dessa etapa é construir um mapa clínico individualizado do paciente, e não apenas tratar o sintoma isolado que motivou a consulta.

Após o diagnóstico, o paciente é convidado a deitar na maca e relaxar. As agulhas, extremamente finas e descartáveis, são então inseridas nos pontos definidos pelo profissional, que variam em número, geralmente entre cinco e vinte por sessão, e em localização conforme o quadro tratado. A sensação mais comum relatada pelos pacientes é de leve pressão, formigamento ou calor na região da agulha, diferente da dor associada a agulhas de injeção, já que a profundidade de inserção é milimetricamente calculada e as agulhas são muito mais finas.

As agulhas permanecem no corpo por 15 a 30 minutos, período durante o qual muitos pacientes entram em estado de relaxamento profundo. Ao final, o profissional remove as agulhas e pode orientar cuidados complementares, como ajustes de postura, exercícios de respiração ou mudanças de hábitos para potencializar os efeitos do tratamento. A primeira sessão costuma durar um pouco mais do que as seguintes por causa da avaliação inicial mais detalhada, com duração média total em torno de 60 minutos.

Quantas sessões são necessárias

Essa é uma das perguntas mais comuns de quem está começando, e a resposta honesta é que depende do quadro tratado, da resposta individual do paciente e da cronicidade do problema.

Em condições agudas e com componente muscular localizado, como algumas dores cervicais e de ombro, muitos pacientes percebem melhora já nas primeiras sessões. Em condições mais complexas ou crônicas, como lombalgia de longa data ou enxaqueca recorrente, o processo tende a exigir mais tempo, com estimativas de 8 a 10 sessões para alívio consistente em alguns casos.

A frequência habitual nos estágios iniciais do tratamento costuma ser semanal para condições mais agudas, com espaçamento progressivo conforme o quadro melhora. Para manutenção e equilíbrio geral, sessões quinzenais ou mensais podem ser suficientes. O plano de tratamento deve ser definido e revisado periodicamente pelo profissional com base na evolução real de cada paciente, sem estimativas genéricas que não consideram as particularidades de cada caso.

Como escolher um profissional de acupuntura em João Pessoa

Com a regulamentação da prática agora em vigor, verificar a habilitação do profissional ficou mais simples e é o primeiro passo antes de agendar qualquer sessão.

Confirme a formação e o registro: o profissional deve ter graduação em curso superior reconhecido e especialização em acupuntura validada pelo respectivo conselho federal da sua categoria, seja medicina, fisioterapia, biomedicina, enfermagem, farmácia ou outra área de saúde habilitada pela Lei nº 15.345/2026.

Verifique o uso de agulhas descartáveis: toda sessão de acupuntura segura utiliza agulhas descartáveis e estéreis, nunca reutilizadas entre pacientes. Esse é um critério inegociável de segurança e higiene.

Observe a qualidade da anamnese: um profissional comprometido com o resultado dedica tempo suficiente à conversa inicial, faz perguntas sobre o histórico de saúde completo do paciente e explica o raciocínio por trás do protocolo escolhido, em vez de simplesmente inserir agulhas sem contextualizar o tratamento.

Peça referências e avalie o histórico da clínica: conversas com outros pacientes que já foram atendidos pelo mesmo profissional e avaliações verificáveis online ajudam a construir uma percepção mais segura antes do primeiro contato.

Quem busca acupuntura em João Pessoa conta com uma cidade que tem tradição consolidada nessa área, com profissionais formados e referências tanto no setor público quanto no privado para diferentes perfis de necessidade e orçamento.

Perguntas frequentes

Acupuntura dói?

A sensação é muito diferente da dor associada a agulhas de injeção. As agulhas de acupuntura são extremamente finas, e a maioria dos pacientes relata apenas leve pressão, formigamento ou calor no ponto de inserção. Casos de dor são incomuns e, quando ocorrem, devem ser comunicados imediatamente ao profissional para ajuste.

Quem pode praticar acupuntura no Brasil após a Lei nº 15.345/2026?

A lei habilitou profissionais de saúde de nível superior com título de especialista em acupuntura reconhecido pelos respectivos conselhos federais, graduados em cursos superiores específicos de acupuntura, e quem comprove exercício ininterrupto da prática por no mínimo cinco anos até a publicação da norma.

Acupuntura pode substituir tratamentos médicos convencionais?

Não. A acupuntura é uma terapia integrativa e complementar, e seu uso como substituto de tratamentos médicos convencionais em condições que exigem essa abordagem não é recomendado. O ideal é que seja utilizada em conjunto com o acompanhamento médico, e qualquer decisão sobre integrar a acupuntura ao tratamento em andamento deve ser discutida com os profissionais responsáveis pelo cuidado do paciente.

Há contraindicações para a acupuntura?

Sim. Gestantes, pessoas em uso de anticoagulantes, pacientes com distúrbios de coagulação ou com marcapasso podem ter restrições dependendo do protocolo. O profissional precisa ser informado sobre o histórico completo de saúde na anamnese inicial para identificar qualquer contraindicação específica antes do início do tratamento.

Com que frequência devo fazer sessões de acupuntura?

Depende do quadro tratado. Condições agudas geralmente demandam sessões semanais no início, com espaçamento progressivo conforme a melhora. Para manutenção e equilíbrio geral, sessões quinzenais ou mensais costumam ser suficientes. O plano deve ser definido e revisado pelo profissional conforme a evolução do tratamento.