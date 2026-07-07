publicado com 40 vagas e iniciais até R$ 20 mil

O novo edital do Concurso TCE MA oferece oportunidades de níveis médio e superior para atuar no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

O edital do Concurso TCE MA (Tribunal de Contas do Estado do Maranhão) foi publicado com a oferta de 40 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

O certame apresenta vagas para candidatos com formação de nível médio (Técnico) e superior (Auditor e Analista), com salários iniciais que chegam a R$ 20.112,20.

Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo;

Auditor Estadual de Controle Externo;

Técnico Estadual de Controle Externo.

A organização de todas as etapas de seleção ficará sob a responsabilidade da banca Cebraspe, que recebe as inscrições entre os dias 17 de julho e 21 de agosto. Para confirmar a participação, será necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que varia conforme o cargo pretendido:

Técnico : R$ 200,00;

: R$ 200,00; Analista : R$ 250,00;

: R$ 250,00; Auditor: R$ 300,00.

Nos dias 22 e 29 de novembro,

Concurso TCE MA Preparação completa para a seleção!

Principais datas do edital TCE MA

Inscrições : 17 de julho a 21 de agosto

: 17 de julho a 21 de agosto Isenção da taxa : 17 de julho a 21 de agosto

: 17 de julho a 21 de agosto Pagamento da taxa : até 15 de setembro

: até 15 de setembro Data da prova objetiva Analista : 22 de novembro Auditor e Técnico : 29 de novembro



Edital TCE MA: distribuição das vagas

O certame está estruturado para preencher 37 vagas de contratação imediata e compor o cadastro de reserva. A remuneração oferecida varia de R$ 11.061,72 a R$ 20.112,20, com a exigência de cumprimento de uma jornada de trabalho de 30 horas semanais para todas as posições.

Abaixo, detalhamos a distribuição das vagas por nível de escolaridade.

Nível médio

Cargos Vagas Salário (R$) Técnico Estadual de Controle Externo (Técnico-Administrativa) 5 11.061,72

Nível superior

Cargos Vagas Salário (R$) Analista – Administração 4 12.950,00 Analista – Contabilidade 2 12.950,00 Analista – Direito 3 12.950,00 Analista – Engenharia de Telecomunicações 1 12.950,00 Analista – Engenharia Elétrica 1 12.950,00 Analista – Engenharia Mecânica 1 12.950,00 Analista – Estatística 1 12.950,00 Analista – Medicina 1 12.950,00 Analista – Psicologia 1 12.950,00 Analista – Tecnologia da Informação 5 12.950,00 Auditor – Ciências Atuariais 1 20.112,20 Auditor – Controle Externo 5 20.112,20 Auditor – Engenharia 3 20.112,20 Auditor – Medicina 2 20.112,20 Auditor – Tecnologia da Informação 4 20.112,20

Etapas de prova do Concurso TCE MA

A seleção para os cargos/especialidades de que trata este edital compreenderá a aplicação de exame de habilidades e conhecimentos, composta de provas objetivas e de prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Prova objetiva

Esta etapa será composta por 100 questões, estruturadas em 40 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos. Cada questão contará com cinco opções de múltipla escolha e exigirá que o candidato indique apenas uma resposta correta.

A aplicação terá duração total de 5 horas e ocorrerá no turno da manhã para todos os cargos.

A nota da prova considerará 1,00 ponto para os acertos em conhecimentos gerais e 2,00 pontos para os acertos nas questões de conhecimentos específicos.

Para continuar na disputa, o candidato deverá alcançar a nota mínima de 64,00 pontos no conjunto das avaliações objetivas.

Prova discursiva

Aplicada no turno da tarde, a estrutura e o formato da prova discursiva serão divididos conforme o cargo pretendido:

Auditor e Analista : consistirá na redação de uma peça de natureza técnica (até 60 linhas) e em duas questões discursivas (até 30 linhas cada) sobre situações-problema pertinentes à especialidade escolhida. A duração desta fase será de 4 horas ;

: consistirá na redação de uma peça de natureza técnica (até 60 linhas) e em duas questões discursivas (até 30 linhas cada) sobre situações-problema pertinentes à especialidade escolhida. A duração desta fase será de ; Técnico: consistirá na elaboração de uma dissertação sobre temas de atualidades (até 30 linhas) e na resolução de duas questões discursivas com base em conhecimentos específicos do cargo (até 30 linhas cada). O tempo de aplicação será de 3 horas.

Para ser aprovado, os candidatos de nível superior precisam alcançar no mínimo 20,00 pontos na prova, enquanto os candidatos de nível médio devem registrar pelo menos 15,00 pontos.

Para ficar por dentro de todas as informações sobre o Concurso TCE MA, que está com edital publicado, não deixe de conferir nosso artigo completo sobre a seleção:

Concurso TCE MA

Quer estudar para o Concurso TCE MA?

Concurso TCE MA Preparação completa para a seleção!

Assinatura Concursos Assinatura de 1 ano ou 2 anos

Quer saber tudo sobre concursos previstos?

Confira nossos artigos!

Informações do edital TCE MA