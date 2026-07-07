publicado com 40 vagas e iniciais até R$ 20 mil

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O novo edital do Concurso TCE MA oferece oportunidades de níveis médio e superior para atuar no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
O edital do Concurso TCE MA (Tribunal de Contas do Estado do Maranhão) foi publicado com a oferta de 40 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.
O certame apresenta vagas para candidatos com formação de nível médio (Técnico) e superior (Auditor e Analista), com salários iniciais que chegam a R$ 20.112,20.
A organização de todas as etapas de seleção ficará sob a responsabilidade da banca Cebraspe, que recebe as inscrições entre os dias 17 de julho e 21 de agosto. Para confirmar a participação, será necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que varia conforme o cargo pretendido:
Nos dias 22 e 29 de novembro,
O certame está estruturado para preencher 37 vagas de contratação imediata e compor o cadastro de reserva. A remuneração oferecida varia de R$ 11.061,72 a R$ 20.112,20, com a exigência de cumprimento de uma jornada de trabalho de 30 horas semanais para todas as posições.
Abaixo, detalhamos a distribuição das vagas por nível de escolaridade.
|Cargos
|Vagas
|Salário (R$)
|Técnico Estadual de Controle Externo (Técnico-Administrativa)
|5
|11.061,72
|Cargos
|Vagas
|Salário (R$)
|Analista – Administração
|4
|12.950,00
|Analista – Contabilidade
|2
|12.950,00
|Analista – Direito
|3
|12.950,00
|Analista – Engenharia de Telecomunicações
|1
|12.950,00
|Analista – Engenharia Elétrica
|1
|12.950,00
|Analista – Engenharia Mecânica
|1
|12.950,00
|Analista – Estatística
|1
|12.950,00
|Analista – Medicina
|1
|12.950,00
|Analista – Psicologia
|1
|12.950,00
|Analista – Tecnologia da Informação
|5
|12.950,00
|Auditor – Ciências Atuariais
|1
|20.112,20
|Auditor – Controle Externo
|5
|20.112,20
|Auditor – Engenharia
|3
|20.112,20
|Auditor – Medicina
|2
|20.112,20
|Auditor – Tecnologia da Informação
|4
|20.112,20
A seleção para os cargos/especialidades de que trata este edital compreenderá a aplicação de exame de habilidades e conhecimentos, composta de provas objetivas e de prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.
Esta etapa será composta por 100 questões, estruturadas em 40 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos. Cada questão contará com cinco opções de múltipla escolha e exigirá que o candidato indique apenas uma resposta correta.
A aplicação terá duração total de 5 horas e ocorrerá no turno da manhã para todos os cargos.
A nota da prova considerará 1,00 ponto para os acertos em conhecimentos gerais e 2,00 pontos para os acertos nas questões de conhecimentos específicos.
Para continuar na disputa, o candidato deverá alcançar a nota mínima de 64,00 pontos no conjunto das avaliações objetivas.
Aplicada no turno da tarde, a estrutura e o formato da prova discursiva serão divididos conforme o cargo pretendido:
Para ser aprovado, os candidatos de nível superior precisam alcançar no mínimo 20,00 pontos na prova, enquanto os candidatos de nível médio devem registrar pelo menos 15,00 pontos.
Para ficar por dentro de todas as informações sobre o Concurso TCE MA, que está com edital publicado, não deixe de conferir nosso artigo completo sobre a seleção:
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Fonte do Artigo
See more: The Global Track