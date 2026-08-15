ACUSADO DE MATAR ANA PAULA EM 2024 É CONDENADO A 20 ANOS DE PRISÃO POR FEMINICÍD

ACUSADO DE MATAR ANA PAULA EM 2024 É CONDENADO A 20 ANOS DE PRISÃO POR FEMINICÍDIO EM UBIRATÃ

O Tribunal do Júri de Ubiratã condenou, nesta sexta-feira (14), a 20 anos de prisão o acusado pela morte de Ana Paula Favero Bueno, de 36 anos. O julgamento foi realizado no Fórum de Ubiratã, onde o réu foi considerado culpado pelo crime de feminicídio.

O caso teve início na manhã de 7 de novembro de 2024, quando Ana Paula foi encontrada morta em um cômodo abandonado, sobre um colchão, em um terreno onde existe uma piscina abandonada na Rua Munhoz da Rocha, nas proximidades do Cemitério Municipal. A vítima apresentava sinais de violência.

Ainda no mesmo dia, um jovem de 20 anos foi preso suspeito de envolvimento na morte. Na época, o delegado da Polícia Civil de Ubiratã, Dr. André Dezinski, confirmou a prisão e falou sobre o caso em reportagem publicada pelo Portal Ubiratã Online. Segundo as informações divulgadas naquele momento, o suspeito morava com Ana Paula no local onde ocorreu o crime.

Ana Paula vivia em situação de rua havia alguns meses e, segundo as informações levantadas durante a investigação, mantinha um relacionamento com o acusado. A morte passou a ser investigada como homicídio e, posteriormente, o caso resultou em acusação por feminicídio.

Após a investigação e a tramitação do processo, o caso chegou ao Tribunal do Júri. Durante o julgamento realizado nesta sexta-feira (14), os jurados analisaram as provas apresentadas e reconheceram a responsabilidade do acusado pela morte de Ana Paula.

Ao final da sessão, foi proferida a sentença que estabeleceu a pena de 20 anos de prisão pelo crime de feminicídio.

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