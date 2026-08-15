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INCÊNDIO DE GRANDES PROPORÇÕES MOBILIZA DEFESA CIVIL NO DISTRITO DE YOLANDA
Um incêndio de grandes proporções mobilizou a equipe da Defesa Civil de Ubiratã na noite desta sexta-feira (14), no distrito de Yolanda.
As chamas atingiram uma área utilizada para o depósito de resíduos de galhadas, restos de poda e outros materiais, provocando uma grande quantidade de fumaça e preocupando os moradores da região.
A equipe da Defesa Civil trabalhou por mais de quatro horas no combate às chamas e no controle dos focos, realizando também o rescaldo para evitar que o fogo voltasse a se espalhar.
A situação gerou preocupação entre os moradores devido à proximidade do local com uma cooperativa, aumentando o risco de que o incêndio pudesse avançar e atingir outras áreas.
A Defesa Civil reforça que queimadas e o descarte inadequado de materiais podem representar sério risco à população, ao meio ambiente e ao patrimônio. Em situações de emergência, a orientação é acionar imediatamente os serviços responsáveis e nunca tentar combater um incêndio de grandes proporções por conta própria.
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