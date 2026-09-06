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Adolescente de 17 anos apreendido durante furto de fios no Cancelli, em Cascavel

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Segundo a Redação do CGN, a apreensão ocorreu na Rua Manaus, no bairro Cancelli, na madrugada de domingo (6)

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar durante uma ocorrência de furto de fios na Rua Manaus, no bairro Cancelli, em Cascavel, na madrugada de domingo (6), segundo a Redação do CGN.

De acordo com as informações divulgadas, a abordagem ocorreu no local da ocorrência. O jovem foi detido e ficou sob responsabilidade das autoridades para os procedimentos cabíveis.

Detalhes da ocorrência

segundo CGN, a ação Polícia envolveu a abordagem de suspeitos no endereço indicado, onde havia registro de furto de fios. A publicação não traz mais detalhes sobre a dinâmica do fato ou sobre outros envolvidos.

Providências adotadas

Conforme informado pelo CGN, o adolescente apreendido foi encaminhado às autoridades competentes para os trâmites legais. A matéria não detalha medidas adicionais ou desdobramentos do caso.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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