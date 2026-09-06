Obituário de Londrina: veja a lista oficial de falecimentos e locais de velório neste domingo, 06/09

Acompanhe os registros oficiais do Serviço Funerário Municipal de Londrina com as informações sobre os falecimentos, locais de velório e horários de sepultamento deste domingo, 06/09.

O obituário de Londrina deste domingo, 6 de setembro de 2026, traz a relação atualizada dos falecimentos registrados nas últimas 24 horas. O levantamento é fundamental para que familiares e amigos possam prestar suas últimas homenagens aos entes queridos que partiram.

As informações apresentadas nesta reportagem foram obtidas por meio de dados do Serviço Funerário Municipal, conforme informação divulgada pelo portal Banda B. O balanço reúne os detalhes necessários para quem busca orientações sobre os locais de despedida.

Para aqueles que precisam acompanhar os processos de sepultamento ou buscar mais detalhes, o sistema municipal de Londrina mantém os dados em constante atualização, permitindo que a comunidade tenha acesso rápido às informações oficiais sobre os Velório.

Lista de falecimentos e locais de velório

De acordo com o registro oficial, o Falecimentos de Antonio De Jesus Ribas, aos 86 anos, foi confirmado neste domingo. O velório do senhor Antonio ocorre em Sao Sebastiao Da Amoreira-pr, com sepultamento previsto em outros locais, conforme a organização da família.

Além disso, o obituário de Londrina também registrou o Falecimentos de Jose Alves De Souza Filho, que contava com 77 anos de idade. O velório de Jose Alves está sendo realizado na cidade de Cornelio Procopio, sendo este o ponto de encontro para amigos e familiares.

Como buscar mais informações sobre o obituário

Caso você necessite de dados adicionais ou informações específicas sobre notas de Falecimentos, o Serviço Funerário Municipal de Londrina recomenda a consulta direta ao portal da Central de Luto do município. O site é a fonte oficial para verificar mudanças em horários.

Outra alternativa eficaz para obter esclarecimentos é o contato telefônico com as capelas municipais. Os atendentes estão preparados para fornecer detalhes sobre a localização das salas de velório e procedimentos para o sepultamento em Londrina.

FAQ: Perguntas e respostas sobre o obituário

1. Onde posso consultar a lista oficial de falecimentos em Londrina?

A consulta oficial pode ser feita diretamente pelo portal da Central de Luto de Londrina ou pelos telefones das capelas municipais.

2. Com que frequência os dados do obituário são atualizados?

Segundo o Serviço Funerário Municipal, a lista disponível para consulta pública é atualizada automaticamente a cada hora.

3. Onde está sendo realizado o velório de Antonio De Jesus Ribas?

O velório de Antonio De Jesus Ribas, de 86 anos, ocorre na cidade de Sao Sebastiao Da Amoreira-pr.

4. Qual é o local do velório de Jose Alves De Souza Filho?

O velório de Jose Alves De Souza Filho, de 77 anos, está sendo realizado em Cornelio Procopio.

5. As informações são confiáveis?

Sim, as informações são baseadas nos registros oficiais do Serviço Funerário Municipal de Londrina, conforme reportado pelo portal Banda B.