Motociclista cai e convulsiona no Bairro Esmeralda, em Cascavel; queda foi filmada

Câmera registrou a queda no cruzamento da Rua Espinélio com a Avenida Tito Muffato; SIATE atendeu a vítima, que foi levada a hospital.

Uma câmera de segurança registrou a queda de um motociclista na noite de sábado, 5 de setembro, no Bairro Esmeralda, em Cascavel. Segundo a CGN, as imagens mostram o momento em que o motociclista perde o equilíbrio e cai na via.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) foi acionado para socorrer a vítima. Durante a ocorrência, o motociclista apresentou uma convulsão; segundo a CGN, não foi possível confirmar se o quadro começou antes ou depois da queda. Um médico do SIATE também participou do atendimento e, após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar.

Atendimento e encaminhamento

O SIATE foi acionado para prestar atendimento. A corporação registrou a ocorrência de convulsão durante o socorro e acionou também um médico. Após os primeiros Atendimento no local, o motociclista foi encaminhado a uma unidade hospitalar, segundo CGN.

Local do acidente

O acidente ocorreu no Bairro Esmeralda, no cruzamento da Rua Espinélio com a Avenida Tito Muffato, em Cascavel. A informação sobre o local é relatada pela CGN.