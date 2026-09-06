Comercial garante vaga nas quartas de final da Copa Paulista e técnico Raphael Pereira projeta sequência do mata-mata

Comercial avança na Copa Paulista após duelo emocionante contra o EC São Bernardo e técnico Raphael Pereira destaca resiliência do elenco

O Comercial assegurou sua classificação para as quartas de final da Copa Paulista, mantendo vivo o sonho do título. A equipe de Ribeirão Preto superou o EC São Bernardo em uma disputa dramática após os confrontos de ida e volta pelo play-in.

Após vencer o primeiro jogo por 2 a 0 em casa, o time sofreu um revés pelo mesmo placar em Diadema, levando a decisão para os pênaltis. O Comercial levou a melhor nas penalidades, vencendo por 3 a 1, conforme informação divulgada pelo ge.

O técnico Raphael Pereira celebrou a conquista da vaga e reforçou que o grupo está no caminho certo. Apesar das oscilações recentes, o treinador valorizou a capacidade de superação dos atletas diante dos desafios impostos pela competição.

O desempenho do Comercial e a visão do comando técnico

O comandante do Comercial destacou que, embora o time tenha enfrentado momentos de instabilidade, a classificação para entre os oito melhores da competição é um marco importante. O elenco agora se prepara para o próximo desafio, que o técnico descreveu como uma série de quatro finais.

Raphael Pereira reconheceu que a equipe sofreu com gols de bola parada durante o confronto decisivo, o que acabou complicando o aspecto emocional dos jogadores. Mesmo assim, ele ressaltou o poder de reação e o controle que o time conseguiu manter em campo apesar da pressão.

Caminho na competição e próximos passos

Após liderar o Grupo 2 no início da disputa, o Comercial oscilou e ficou quatro jogos sem vencer, o que obrigou a equipe a disputar o play-in.

A definição do próximo adversário depende do resultado entre Grêmio Prudente e Paulista, que ocorre nesta segunda-feira. Dependendo da campanha, o Comercial enfrentará o São José-SP ou o Linense, com o primeiro duelo das quartas sendo realizado em Ribeirão Preto.

FAQ: Perguntas e respostas sobre o momento do Comercial

Qual foi o placar da decisão por pênaltis contra o São Bernardo? O Comercial venceu por 3 a 1, garantindo sua vaga nas quartas de final da Copa Paulista.

Onde será o primeiro jogo das quartas de final do Comercial? O primeiro confronto da próxima fase será disputado em Ribeirão Preto, conforme a logística da competição.

Como o Comercial chegou ao play-in? A equipe, que chegou a liderar o Grupo 2, teve uma sequência de quatro jogos sem vitória, o que culminou na necessidade de disputar a fase eliminatória extra.

Quais são os possíveis adversários do Comercial? O adversário será definido após o jogo entre Grêmio Prudente e Paulista, podendo ser o São José-SP ou o Linense.

O que o técnico Raphael Pereira disse sobre o time? O treinador afirmou que está muito contente com o momento, ressaltou que o elenco está no caminho certo e foca agora na preparação para os próximos jogos decisivos.