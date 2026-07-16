Adolescente é flagrado conduzindo moto irregular e sem habilitação em Cafelândia

Um adolescente foi abordado pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (15), em Cafelândia, enquanto conduzia uma motocicleta com diversas irregularidades e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A abordagem ocorreu durante patrulhamento no bairro Novo Milênio, quando os policiais visualizaram a motocicleta emitindo ruído excessivo em razão do escapamento adulterado. A equipe também suspeitou que o condutor fosse menor de idade, o que foi confirmado durante a fiscalização.

Além da ausência de habilitação, os policiais constataram outras irregularidades no veículo, como a falta do painel de instrumentos, além de infrações administrativas verificadas durante a abordagem.

Diante da situação, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da Polícia Militar. O responsável legal pelo adolescente foi acionado, compareceu ao local e acompanhou os procedimentos. A ocorrência foi registrada por meio de boletim de ocorrência, além da lavratura dos documentos administrativos cabíveis.