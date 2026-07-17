Adriana vai atrás de fortes aliadas para enfrentar Pilar; saiba quem são

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Adriana (Letícia Colin) não seguirá sozinha em sua busca por vingança contra Pilar (Isabel Teixeira) e seus aliados em “Quem ama cuida”. A mocinha decidirá reunir aliados para enfrentar a poderosa vilã, responsável por manipular diferentes pessoas para incriminá-la pela morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), crime que continua cercado de mistério na trama. No capítulo previsto para ir ao ar nesta quinta-feira (16), ela dará o primeiro passo para colocar seu plano em prática e buscará ajuda.
A fisioterapeuta reunirá suas duas antigas companheiras dos tempos em que esteve presa para fortalecer o plano contra quem considera responsável por arruinar a sua vida. Nancy (Jeniffer Nascimento) e Lyris (Pri Helena) aceitarão embarcar na missão ao lado da protagonista e formarão um trio disposto a enfrentar os rivais.
Na novela, o movimento começará quando Adriana procurar Nancy e Lyris para perguntar se pode contar com a ajuda das amigas no acerto de contas contra as pessoas que a levaram à prisão.
Fonte do Artigo
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