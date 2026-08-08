Fuga pela BR-277 termina com apreensão de carro paraguaio carregado com cigarros

Uma perseguição na madrugada deste sábado (8) terminou com a apreensão de um veículo paraguaio carregado com cigarros de origem estrangeira na BR-277, em Santa Tereza do Oeste. A ocorrência foi registrada por volta das 5h30, durante a Operação Reforço, no km 611 da rodovia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um Toyota Corona prata, com placas do Paraguai, recebeu ordem de parada, mas não obedeceu e fugiu. Houve acompanhamento tático até as proximidades do km 609, quando o motorista entrou no pátio de um posto de combustíveis, abandonou o veículo e fugiu a pé, pulando um muro. Ele não foi localizado pelas equipes.

Dentro do carro foram encontradas cerca de 10 caixas, totalizando 500 pacotes de cigarros estrangeiros, das marcas Hudson, Fox, San Marino, Classic e Eight. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 25 mil. O veículo e os produtos foram encaminhados ao pátio da Receita Federal de Cascavel para os procedimentos cabíveis.