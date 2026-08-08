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Gabriel Medina sofre corte na cabeça em sessão de treino no Taiti

Gabriel Medina sofre corte na cabeça em sessão de treino no Taiti

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Gabriel Medina sofre corte na cabeça em sessão de treino no Taiti
1 de 1 Gabriel Medina em ação em Punta Roca — Foto: WSL

A etapa em Teahupoo será disputada entre os dias 8 e 18 de agosto. O topo do ranking mundial está sendo ocupado pelo italiano Leonardo Fioravanti. Mas ele é seguido, de perto, por nada menos do que cinco brasileiros: Italo Ferreira (2º), Yago Dora (3º), Gabriel Medina (4º), Miguel Pupo (5º) e Samuel Pupo (6º). Ao todo, serão dez brasileiros na água durante a etapa.

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Corinthia Mes

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