Gabriel Medina sofre corte na cabeça em sessão de treino no Taiti

A etapa em Teahupoo será disputada entre os dias 8 e 18 de agosto. O topo do ranking mundial está sendo ocupado pelo italiano Leonardo Fioravanti. Mas ele é seguido, de perto, por nada menos do que cinco brasileiros: Italo Ferreira (2º), Yago Dora (3º), Gabriel Medina (4º), Miguel Pupo (5º) e Samuel Pupo (6º). Ao todo, serão dez brasileiros na água durante a etapa.