Universidade de Lisboa concentra o maior número de eleitores para votação no domingo (4)

Segundo dados do TSE, 78.833 eleitores votarão em 207 seções distribuídas em três prédios da universidade

A Universidade de Lisboa, em Portugal, será o local de votação com o maior número de eleitores no próximo domingo (4). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 78.833 pessoas estão registradas para votar nas 207 seções instaladas em três prédios da instituição.

Os números foram divulgados pela Agência Brasil e constam em levantamento reproduzido pela CGN. A concentração de eleitores na universidade supera as maiores zonas de votação no Brasil e em outros países onde há seções para eleitores brasileiros.

Como estão distribuídos os eleitores na Universidade de Lisboa

De acordo com o Consulado do Brasil em Lisboa, a maior parte dos eleitores registrados na Universidade de Lisboa votará na Faculdade de Direito (34.144). Haverá também urnas na Faculdade de Letras, com potencial para receber até 28.892 eleitores, e na Reitoria, onde estão inscritos 15.797 eleitores.

Outros grandes polos de votação

O segundo maior local de votação está também em Portugal: o Instituto Superior de Engenharia (Isep), no Porto, com 47.676 eleitores registrados. Em terceiro lugar aparece o Kendall Campus do Miami Dade College, em Miami (Estados Unidos), com 40.066 eleitores. No Brasil, o maior polo é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com 17.639 eleitores aptos a votar.

Abrangência nacional e internacional

Segundo a base de dados do TSE, 158,7 milhões de Eleitoral e eleitores votarão em 94.836 locais de votação no Brasil e no exterior. Do total de locais, 39 possuem apenas um eleitor registrado.