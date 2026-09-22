Agenda dos candidatos a presidente nesta segunda-feira, 21: veja como foi o dia de campanha dos presidenciáveis pelo Brasil

Confira o resumo das atividades dos candidatos à Presidência da República nesta segunda-feira, 21, com foco em sabatinas, encontros e debates políticos

A segunda-feira, 21, foi marcada por uma intensa movimentação dos candidatos à Presidência, que percorreram diferentes cidades brasileiras e participaram de eventos virtuais. As atividades incluíram sabatinas, atos políticos e encontros estratégicos com apoiadores.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a agenda dos presidenciáveis refletiu estratégias distintas de campanha, variando entre o contato direto com o eleitorado e a participação em espaços de debate e entrevistas.

Abaixo, detalhamos como foi o dia dos principais nomes que buscam o comando do país, seguindo a ordem alfabética adotada pela fonte oficial.

Atividades de campanha e posicionamentos dos candidatos

O candidato Augusto Cury (Avante) esteve em São Paulo, onde se reuniu com influenciadores digitais e criticou o que chamou de indústria do ódio entre direita e esquerda. Já Clariana Barão (DC) realizou um adesivaço em Imperatriz, no Maranhão.

Edmilson Costa (PCB) utilizou o canal do partido no YouTube para defender a criação de conselhos populares. Segundo ele, esses grupos permitiriam que o povo atuasse diretamente na gestão da economia e do Estado, funcionando como uma estrutura de democracia direta.

Em Natal, no Rio Grande do Norte, Flávio Bolsonaro (PL) participou de uma moto-carreata e comício. O candidato destacou que pretende manter o Bolsa Família, aliado a uma política de corte de impostos e incentivo ao empreendedorismo com financiamento de longo prazo.

Declarações de Lula e participações em Podcast

Em viagem a Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a segurança das urnas eletrônicas. Em entrevista à CNN, ele afirmou estar muito tranquilo com o processo eleitoral brasileiro e sugeriu que o mundo deveria adotar o sistema eletrônico do Brasil.

Lula também declarou que o eleitor terá que escolher entre políticas de preservação ambiental ou desmatamento, e inclusão social ou abandono. Além disso, mencionou que solicitou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não interfira nas eleições brasileiras.

Outros nomes como Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) participaram do Flow Podcast, enquanto Renan Santos (Missão) marcou presença em uma sabatina no SBT Brasil. Candidatos como Leonardo Avalanche, Rui Costa Pimenta, Samara Martins e Wilson Grassi não divulgaram agendas públicas.

Perguntas e Respostas sobre a agenda dos presidenciáveis

1. Como Augusto Cury avaliou a atual polarização política?

O candidato afirmou que existe uma indústria que promove o ódio entre eleitores e políticos, defendendo que a polarização deve acabar para que o próximo governo atue em prol de todos.

2. Qual a proposta de Edmilson Costa para a democracia?

Ele defende a intensificação da democracia por meio de conselhos populares, que seriam formados em locais de trabalho, moradia e estudo para gerir a economia e o Estado.

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4. Qual foi o posicionamento de Lula sobre as urnas eletrônicas?

Lula defendeu o sistema brasileiro em entrevista à CNN, afirmando que as urnas são sérias e que não há problemas de contestação nas eleições no Brasil.

5. Todos os candidatos divulgaram seus compromissos nesta segunda-feira?

Não. Segundo a EBC, candidatos como Leonardo Avalanche, Rui Costa Pimenta, Samara Martins e Wilson Grassi não tiveram agenda pública de campanha divulgada para este dia.