Defesa Civil emite alerta urgente para ventos fortes e pancadas de chuva na cidade do Rio de Janeiro nesta terça-feira

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A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu um alerta para a ocorrência de ventos fortes na madrugada desta terça-feira, dia 22. Os moradores da capital fluminense receberam o aviso preventivo diretamente em seus celulares para garantir a segurança de todos.
Segundo o Sistema Alerta Rio, a condição climática é provocada por áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria continental. Esse fenômeno deve trazer céu nublado a encoberto e pancadas de chuva moderada a forte acompanhadas de raios.
Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o monitoramento meteorológico indica que o tempo seguirá instável ao longo do dia, exigindo atenção redobrada da população carioca com as mudanças repentinas.
A força dos ventos é um dos pontos de maior preocupação para as autoridades locais. De acordo com os dados técnicos, a velocidade dos ventos pode chegar a 51,9 km/h na cidade.
Esse cenário exige cuidado redobrado com objetos soltos em janelas e áreas externas.
Para a quarta-feira, dia 23, a passagem da frente fria combinada com a umidade deve manter o céu encoberto. A previsão aponta pancadas de chuva durante a madrugada, evoluindo para chuva fraca a moderada ao longo do dia.
Haverá uma queda nas temperaturas, com a máxima prevista para não ultrapassar os 22ºC. O clima mais ameno deve marcar o meio da semana após a instabilidade inicial.
A partir de quinta-feira, dia 24, e seguindo até sexta-feira, dia 25, a previsão indica a manutenção do céu encoberto na cidade do Rio de Janeiro, com ocorrência de chuva fraca a moderada em ambos os períodos.
Na quinta-feira, o dia deve permanecer mais frio na capital. Já na sexta-feira, os termômetros devem registrar uma elevação, com a temperatura podendo alcançar a marca de 27ºC no Rio.
Como a população recebe os avisos?A Defesa Civil do Rio de Janeiro envia Alerta diretamente para os celulares dos moradores cadastrados na região.
Qual a previsão de temperatura para quarta-feira?
A quarta-feira terá céu encoberto e temperaturas mais baixas, com a máxima prevista de 22ºC.
Vai continuar chovendo na quinta e sexta-feira?
Sim, a previsão é de céu encoberto com chuva fraca a moderada ao longo desses dois dias.
Quando a temperatura volta a subir no Rio?
A expectativa é que a temperatura suba na sexta-feira, com previsão de máxima de 27ºC.