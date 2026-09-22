Defesa Civil emite alerta urgente para ventos fortes e pancadas de chuva na cidade do Rio de Janeiro nesta terça-feira

A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu um aviso oficial para a população sobre a previsão de ventos fortes e instabilidade climática que atingem a capital carioca nesta terça-feira, 22 de setembro.

A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu um alerta para a ocorrência de ventos fortes na madrugada desta terça-feira, dia 22. Os moradores da capital fluminense receberam o aviso preventivo diretamente em seus celulares para garantir a segurança de todos.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a condição climática é provocada por áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria continental. Esse fenômeno deve trazer céu nublado a encoberto e pancadas de chuva moderada a forte acompanhadas de raios.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o monitoramento meteorológico indica que o tempo seguirá instável ao longo do dia, exigindo atenção redobrada da população carioca com as mudanças repentinas.

Ventos podem ultrapassar 76 km/h na capital

A força dos ventos é um dos pontos de maior preocupação para as autoridades locais. De acordo com os dados técnicos, a velocidade dos ventos pode chegar a 51,9 km/h na cidade.

Esse cenário exige cuidado redobrado com objetos soltos em janelas e áreas externas.

Previsão para quarta-feira e queda de temperatura

Para a quarta-feira, dia 23, a passagem da frente fria combinada com a umidade deve manter o céu encoberto. A previsão aponta pancadas de chuva durante a madrugada, evoluindo para chuva fraca a moderada ao longo do dia.

Haverá uma queda nas temperaturas, com a máxima prevista para não ultrapassar os 22ºC. O clima mais ameno deve marcar o meio da semana após a instabilidade inicial.

Tendência de tempo para o restante da semana

A partir de quinta-feira, dia 24, e seguindo até sexta-feira, dia 25, a previsão indica a manutenção do céu encoberto na cidade do Rio de Janeiro, com ocorrência de chuva fraca a moderada em ambos os períodos.

Na quinta-feira, o dia deve permanecer mais frio na capital. Já na sexta-feira, os termômetros devem registrar uma elevação, com a temperatura podendo alcançar a marca de 27ºC no Rio.

Perguntas Frequentes

Como a população recebe os avisos?A Defesa Civil do Rio de Janeiro envia Alerta diretamente para os celulares dos moradores cadastrados na região.

Qual a previsão de temperatura para quarta-feira?

A quarta-feira terá céu encoberto e temperaturas mais baixas, com a máxima prevista de 22ºC.

Vai continuar chovendo na quinta e sexta-feira?

Sim, a previsão é de céu encoberto com chuva fraca a moderada ao longo desses dois dias.

Quando a temperatura volta a subir no Rio?

A expectativa é que a temperatura suba na sexta-feira, com previsão de máxima de 27ºC.