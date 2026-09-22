Tufão Dujuan atinge Japão; quase dois milhões sob ordem de evacuação

Quase dois milhões foram orientados a evacuar enquanto o tufão Dujuan avança pelo litoral do Japão; NHK registra mortes e desaparecidos.

O tufão Dujuan atingiu áreas do litoral do Japão nesta segunda-feira, com autoridades orientando quase dois milhões de pessoas a evacuarem. A emissora pública NHK informou que duas pessoas morreram e quatro estão desaparecidas em consequência da tempestade.

Vítimas e buscas

Corpos de socorro relataram incidentes locais relacionados a deslizamentos e inundações. O departamento de bombeiros de Yokosuka disse à BBC que uma moradora na casa na casa dos 60 anos inicialmente foi dada como varrida pelo deslizamento e acreditava‑se que tivesse sido enterrada; após buscas ela foi encontrada dentro da residência e pronunciada morta, informou a NHK.

Em Sodegaura, no condado de Chiba, o departamento de bombeiros informou que um homem na casa dos 50 anos foi resgatado após ficar preso enquanto trabalhava na limpeza de detritos em um deslizamento; ele caiu em um taquara e foi levado ao hospital, e sua morte foi confirmada por relatos locais em seguida. A polícia investiga o caso. Bombeiros em Kanagawa relataram também chamadas de moradores informando casas esmagadas por deslizamentos.

Impactos e medidas

Dujuan provocou cortes de energia para mais de 50.000 pessoas, suspensão de serviços ferroviários e o cancelamento de centenas de voos, segundo a BBC. O tufão teve ventos sustentados de 130 km/h e rajadas de até 194 km/h.

A passagem do tufão ocorreu no meio de um feriado de cinco dias, forçando o cancelamento de shows programados para segunda no festival Rock in Japan e a suspensão da programação de segunda do Tokyo Game Show, segundo BBC.

A primeira‑ministra Sanae Takaichi publicou no X condolências às vítimas, informou que havia instruído o Chief Cabinet Secretary Takehara e o ministro Hosono a agirem com "a máxima preparação" e informou que embarcou em voo para os Estados Unidos, onde falará na Assembleia Geral da ONU e encontrará o President dos EUA, Donald Trump, na terça‑feira, segundo a BBC.

Contexto climático

A reportagem da BBC ressalta que Dujuan é o 25º tufão do ano no Japão e relaciona a maior intensidade de algumas tempestades ao “super El Niño”, que aquece o oceano, além de explicar que, com o aquecimento global, tufões que se formam tendem a ficar mais intensos e a transportar mais umidade, trazendo chuvas mais fortes.

As autoridades pediram que o público continue atento às informações Meteorological e às orientações locais.