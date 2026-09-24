Agenda dos presidenciáveis em 23 de setembro: veja os compromissos e as propostas dos candidatos

A rotina de campanha dos presidenciáveis foi marcada por uma intensa agenda de debates, entrevistas e visitas a instituições e apoiadores nesta quarta-feira, dia 23 de setembro.

Os candidatos à Presidência da República seguiram percorrendo diferentes estados brasileiros para apresentar suas plataformas de governo e dialogar com diversos setores da sociedade. As atividades variaram desde atos públicos e panfletagens até participações em sabatinas organizadas pela imprensa.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, as ações dos postulantes ao cargo refletem o momento de intensificação da campanha eleitoral em diversas regiões do país, focando em temas como cultura, economia, segurança pública e propostas sociais.

Movimentação dos candidatos em Minas Gerais e São Paulo

Em Belo Horizonte, Edmilson Costa (PCB) marcou presença no comando de greve dos bancários e visitou o Memorial de Direitos Humanos. Já Hertz Dias (PSTU) realizou panfletagem em Escola e avenidas, além de assinar uma carta compromisso com aliados. Em São Paulo, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) participaram do debate promovido pela Revista Veja.

Enquanto isso, Augusto Cury (Avante) cumpriu agenda Cultura no Instituto Bacarelli, embora tenha cancelado sua ida ao debate para viajar a Minas Gerais após o falecimento do empresário Bruno Avelar.

Propostas de Lula, Renan Santos e Samara Martins

No Rio de Janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu-se com artistas e lideranças para discutir o futuro do setor Cultura. O candidato defendeu que a mudança nas leis para evitar interferências políticas nos órgãos culturais deve ser garantida na Constituição. Para Lula, essa é a forma mais segura de proteger o setor.

Em São Paulo, Renan Santos (Missão) focou em sua agenda de encontros com apoiadores em cidades como Sorocaba e Campinas. O candidato declarou que sua prioridade será a reindustrialização do país e o combate ao tráfico internacional, citando especificamente o desmonte das operações do PCC nos portos.

Em Salvador, Samara Martins (UP) realizou panfletagem e participou de uma plenária na UFBA. A candidata destacou que suas propostas, como o aumento de 100% do salário mínimo e o fim do que chamou de bolsa banqueiro, foram bem recebidas pelo público.

Outros destaques da agenda de campanha

Outros candidatos mantiveram agendas distintas ao longo do dia. Wilson Grassi (Democrata) concedeu entrevista onde apresentou propostas inusitadas, como a construção de hospitais veterinários públicos e a oferta de toxina botulínica (botox) para mulheres de baixa renda como política de saúde emocional.

Enquanto isso, Flávio Bolsonaro (PL) realizou uma live em seu canal oficial, mantendo contato direto com seus seguidores digitais. Por outro lado, os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Clariana Barão (DC) não registraram eventos públicos de campanha na data consultada.

Perguntas Frequentes

Quais candidatos participaram do debate da Revista Veja?

Os candidatos Romeu Zema e Ronaldo Caiado participaram do debate. Augusto Cury estava previsto, mas cancelou sua participação.

O que Lula defendeu em seu encontro com artistas no Rio de Janeiro?

Lula defendeu a inserção de leis na Constituição para impedir interferências de governantes nas políticas culturais do país.

Quais são as propostas de segurança de Renan Santos?

O candidato declarou que pretende focar no combate ao tráfico internacional, buscando desmontar bases operacionais que utilizam contêineres para exportação de drogas.

Qual foi a pauta de Samara Martins em Salvador?

A candidata focou em panfletagem em complexos fabris e realizou uma plenária sobre educação pública na Universidade Federal da Bahia.

Quais candidatos não tiveram agenda pública no dia 23?

Leonardo Avalanche, Rui Costa Pimenta e Clariana Barão não tiveram atividades de campanha divulgadas publicamente nesta data.