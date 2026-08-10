Obituário de Cascavel: falecimentos registrados em 8 de agosto de 2026

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O registro de falecimentos em Cascavel referente ao dia 8 de agosto de 2026 foi disponibilizado pela ACESC (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel) e publicado pela CGN. A relação inclui nomes, idade, filiação e detalhes dos horários e locais de sepultamento.
Os dados são essenciais para familiares, amigos e interessados, garantindo acesso às informações oficiais sobre os serviços funerários na cidade e suas regiões próximas.
Entre as pessoas registradas com óbito em 8 de agosto, destacam-se:
Os óbitos informados entre os dias 5 e 7 de agosto também foram divulgados pela autarquia municipal, contendo informações complementares, como:
A divulgação dessas informações pela ACESC assegura transparência e apoio às famílias, facilitando o acompanhamento de serviços funerários e respeitando as tradições locais da comunidade cascavelense.
A ACESC fornece diariamente os registros de falecimentos, detalhando nome, idade, filiação e informações sobre velório e sepultamento.
Entre os locais mais mencionados estão os cemitérios Jardim da Saudade, Cristo Redentor e Parque São Luiz.
A ACESC também disponibiliza informações quando o sepultamento ocorre em cidades próximas, como Foz do Iguaçu, Guaira e Toledo.