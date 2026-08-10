Obituário de Cascavel: falecimentos registrados em 8 de agosto de 2026

O registro de falecimentos em Cascavel referente ao dia 8 de agosto de 2026 foi disponibilizado pela ACESC (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel) e publicado pela CGN. A relação inclui nomes, idade, filiação e detalhes dos horários e locais de sepultamento.

Os dados são essenciais para familiares, amigos e interessados, garantindo acesso às informações oficiais sobre os serviços funerários na cidade e suas regiões próximas.

Dados dos falecimentos registrados em 8 de agosto

Entre as pessoas registradas com óbito em 8 de agosto, destacam-se:

Nilza de Souza Luz , 72 anos, filha de Aizulina Antunes de Souza, com sepultamento agendado para 9 de agosto às 11 horas, no Cemitério Municipal Jardim da Saudade, Cascavel.

, 72 anos, filha de Aizulina Antunes de Souza, com sepultamento agendado para 9 de agosto às 11 horas, no Cemitério Municipal Jardim da Saudade, Cascavel. Oscar Delfin Santacruz Suarte , 99 anos, filho de Bonifacio Delfin e Norma Graciela, sepultado no dia 9 de agosto às 14 horas no Cemitério Municipal de Foz do Iguaçu.

, 99 anos, filho de Bonifacio Delfin e Norma Graciela, sepultado no dia 9 de agosto às 14 horas no Cemitério Municipal de Foz do Iguaçu. Domingos Stanga , 87 anos, filho de Luiz Stanga e Genoveva Silvestria, cujo sepultamento ocorreu no mesmo dia 8, às 16 horas, no Cemitério Municipal Cristo Redentor em Cascavel.

, 87 anos, filho de Luiz Stanga e Genoveva Silvestria, cujo sepultamento ocorreu no mesmo dia 8, às 16 horas, no Cemitério Municipal Cristo Redentor em Cascavel. Cristiano Morawski, 50 anos, filho de Miguel e Tereza Morawski, com sepultamento previsto para 9 de agosto às 15 horas no Cemitério Municipal Cristo Redentor em Cascavel.

Registros adicionais importantes

Os óbitos informados entre os dias 5 e 7 de agosto também foram divulgados pela autarquia municipal, contendo informações complementares, como:

Wesley Lima da Silva , 28 anos, falecido em 5 de agosto, com sepultamento no Crematório Pietá em Cascavel.

, 28 anos, falecido em 5 de agosto, com sepultamento no Crematório Pietá em Cascavel. Dilma Guaita , 85 anos, falecida em 7 de agosto, sepultada no Cemitério Municipal Cristo Redentor.

, 85 anos, falecida em 7 de agosto, sepultada no Cemitério Municipal Cristo Redentor. Irena Margarida de Jesus , 92 anos, sepultada no Cemitério Municipal Parque São Luiz.

, 92 anos, sepultada no Cemitério Municipal Parque São Luiz. Edmundo de Oliveira, 99 anos, sepultado no Parque São Luiz.

Importância da divulgação oficial dos óbitos

A divulgação dessas informações pela ACESC assegura transparência e apoio às famílias, facilitando o acompanhamento de serviços funerários e respeitando as tradições locais da comunidade cascavelense.

Perguntas frequentes

Como são divulgados os óbitos em Cascavel?

A ACESC fornece diariamente os registros de falecimentos, detalhando nome, idade, filiação e informações sobre velório e sepultamento.

Onde ocorrem os principais sepultamentos em Cascavel?

Entre os locais mais mencionados estão os cemitérios Jardim da Saudade, Cristo Redentor e Parque São Luiz.

Como obter informações sobre sepultamentos em outras cidades próximas?

A ACESC também disponibiliza informações quando o sepultamento ocorre em cidades próximas, como Foz do Iguaçu, Guaira e Toledo.