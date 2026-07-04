Agronegócio brasileiro arrecada alimentos para vítimas na Venezuela

Empresários, produtores e entidades do agronegócio brasileiro estão arrecadando alimentos não perecíveis para enviar às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho. A campanha pretende enviar arroz, feijão, açúcar, farinha de trigo e óleo de soja por meio de caminhões a partir da próxima semana, já que o Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, está fechado. As informações são da Gazeta do Povo.

A iniciativa é do empresário Antônio Cabrera, presidente do Grupo Cabrera e ex-ministro da Agricultura, e conta com a adesão da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Segundo Cabrera, o setor estuda também a possibilidade de enviar cargas refrigeradas com carne e frango.

A arrecadação dos produtos é concentrada na Associação Brasileira dos Produtores de Soja e Milho de Roraima (Aprosoja Roraima), em Boa Vista. De lá, os carregamentos devem partir para Pacaraima, na divisa com a Venezuela, e seguir para Santa Elena de Uairén e Caracas.

Aprosoja já arrecadou 15 toneladas de arroz

Murilo Ferrari, presidente da Aprosoja Roraima, informou que nos primeiros dias de campanha já foram arrecadadas cerca de 15 toneladas de arroz. Dependendo do volume arrecadado nesta semana, um comboio pode ser enviado de uma só vez.

Em território venezuelano, os alimentos serão recebidos pela Confederação de Associações de Produtores Agropecuários da Venezuela (Fedeagro), que atuará em parceria com a Cáritas Venezuela na distribuição dos donativos.

Terremotos deixaram mais de 2 mil mortos

A Venezuela foi atingida por dois fortes terremotos no norte do país no dia 24 de junho. O principal tremor teve magnitude 7,5 e ocorreu 39 segundos depois de um primeiro abalo de magnitude 7,2. O mais recente balanço das autoridades venezuelanas confirmou 2.295 mortes, 11.267 feridos e 6.461 pessoas resgatadas.

Produtores interessados em participar da campanha podem entrar em contato com a Aprosoja Roraima pelo número (95) 99153-7519.