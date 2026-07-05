🛴✨ A CONTAGEM REGRESSIVA COMEÇOU! ✨🛴

No dia 04 de julho, a 99 Óticas vai realizar o tão esperado SORTEIO DO PATINETE! 🤩💙

Ainda dá tempo de participar dessa super promoção e concorrer a um prêmio incrível. Quem será o grande ganhador? 👀🎉

🎁 Não perca essa oportunidade! Passe na 99 Óticas, participe da promoção e fique na torcida!

🛴✨ O próximo sortudo pode ser você!

📍 Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1603 – Centro, Ubiratã

📞 WhatsApp: (44) 9 9707-2650

📲 Instagram: @99oticasubirata

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes