Os 3 melhores filmes para ver na Netflix neste fim de semana (04/07 e 05/07)

Um filme de guerra, um de suspense e um investigativo te aguardam na gigante do streaming neste sábado e domingo.

Não há como negar que explorar o catálogo da Netflix é uma tarefa mais árdua do que parece. Com uma vasta quantidade de produções constantemente adicionadas e removidas, não é incomum o assinante ficar perdido em meio a tantas opções. Com isso em mente, o AdoroCinema preparou uma lista com três excelentes filmes para você, caro leitor, assistir na plataforma neste fim de semana. Portanto, pegue sua bebida de preferência, sua pipoca e conheça Argo (2012), Cartas de Iwo Jima (2006) e Spotlight – Segredos Revelados (2015).

Argo Warner Bros. Pictures Dirigido e estrelado por Ben Affleck, Argo é um longa-metragem baseado em uma impressionante história real. O elenco conta também com Bryan Cranston, John Goodman, Kyle Chandler, Chris Messina e Clea DuVall. No enredo, em meio à Revolução Iraniana, seis diplomatas norte-americanos conseguem escapar da embaixada dos Estados Unidos em Teerã e se refugiam na casa do embaixador canadense. Para resgatá-los sem levantar suspeitas, a CIA convoca o especialista em extrações, Tony Mendez, que elabora um plano improvável: fingir que os diplomatas fazem parte da equipe de produção de um filme de ficção científica.

Cartas de Iwo Jima Warner Bros. Pictures Cartas de Iwo Jima é um filme antiguerra dirigido por Clint Eastwood que retrata a Batalha de Iwo Jima, durante a Segunda Guerra Mundial, sob a perspectiva dos soldados japoneses. A trama acompanha o general Tadamichi Kuribayashi e os homens sob seu comando, enquanto se preparam para defender a ilha de Iwo Jima contra a iminente invasão das forças norte-americanas. No decorrer do conflito, eles enfrentam condições extremas, escassez de recursos e a certeza de uma batalha praticamente impossível de vencer. Vale lembrar que o projeto tem uma contraparte que mostra o mesmo conflito mas sob a perspectiva norte-americana, intitulada A Conquista da Honra (2006) – também comandado por Eastwood.