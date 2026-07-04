Os 3 melhores filmes para ver na Netflix neste fim de semana (04/07 e 05/07)

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Um filme de guerra, um de suspense e um investigativo te aguardam na gigante do streaming neste sábado e domingo.
Não há como negar que explorar o catálogo da Netflix é uma tarefa mais árdua do que parece. Com uma vasta quantidade de produções constantemente adicionadas e removidas, não é incomum o assinante ficar perdido em meio a tantas opções.
Com isso em mente, o AdoroCinema preparou uma lista com três excelentes filmes para você, caro leitor, assistir na plataforma neste fim de semana. Portanto, pegue sua bebida de preferência, sua pipoca e conheça Argo (2012), Cartas de Iwo Jima (2006) e Spotlight – Segredos Revelados (2015).
Dirigido e estrelado por Ben Affleck, Argo é um longa-metragem baseado em uma impressionante história real. O elenco conta também com Bryan Cranston, John Goodman, Kyle Chandler, Chris Messina e Clea DuVall.
No enredo, em meio à Revolução Iraniana, seis diplomatas norte-americanos conseguem escapar da embaixada dos Estados Unidos em Teerã e se refugiam na casa do embaixador canadense. Para resgatá-los sem levantar suspeitas, a CIA convoca o especialista em extrações, Tony Mendez, que elabora um plano improvável: fingir que os diplomatas fazem parte da equipe de produção de um filme de ficção científica.
Cartas de Iwo Jima é um filme antiguerra dirigido por Clint Eastwood que retrata a Batalha de Iwo Jima, durante a Segunda Guerra Mundial, sob a perspectiva dos soldados japoneses.
A trama acompanha o general Tadamichi Kuribayashi e os homens sob seu comando, enquanto se preparam para defender a ilha de Iwo Jima contra a iminente invasão das forças norte-americanas. No decorrer do conflito, eles enfrentam condições extremas, escassez de recursos e a certeza de uma batalha praticamente impossível de vencer.
Vale lembrar que o projeto tem uma contraparte que mostra o mesmo conflito mas sob a perspectiva norte-americana, intitulada A Conquista da Honra (2006) – também comandado por Eastwood.
Spotlight: Segredos Revelados é um drama baseado em uma história real dirigido por Tom McCarthy. O elenco conta com Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams e Stanley Tucci.
Nele, quando uma equipe de jornalistas investigativos do jornal The Boston Globe recebe uma denúncia sobre abusos sexuais cometidos por padres da Igreja Católica, os repórteres iniciam uma investigação que revela um esquema de acobertamento mantido por décadas, e expõem um dos maiores escândalos da história da instituição.
Fonte do Artigo
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