Alagamentos em condomínio de Campo Largo geram prejuízos recorrentes para moradores após fortes chuvas na região

Alagamentos recorrentes no bairro Cercadinho, em Campo Largo, atingem condomínio e geram transtornos constantes aos moradores locais

Moradores de um condomínio situado no bairro Cercadinho, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, enfrentam novamente o drama dos alagamentos após as fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. A água subiu rapidamente e acabou invadindo diversas residências da região.

A situação, segundo os relatos, está longe de ser um evento isolado, tratando-se de um problema que se repete há anos. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, os moradores afirmam que já realizaram diversos protocolos e pedidos de auxílio às autoridades locais.

Prejuízos materiais e dificuldades na limpeza

Uma das Moradores, que reside no condomínio há 13 anos, relatou que já enfrentou episódios semelhantes diversas vezes. Segundo o relato, móveis como sofás e armários foram atingidos pela água, resultando em perdas financeiras importantes para as famílias.

Além dos danos estruturais e nos móveis, as famílias enfrentam sérias dificuldades no período pós-chuva. A limpeza dos imóveis torna-se uma tarefa exaustiva devido ao acúmulo de lama e resíduos deixados pela água. Uma das Moradores desabafou sobre a situação, afirmando que é muito complicado ter que lidar com o barro e o lodo constantemente.

Histórico de cobranças e pedidos ao poder público

A frustração dos moradores é acentuada pelo tempo em que o problema persiste sem uma intervenção eficaz. Um dos residentes afirmou que busca providências junto ao poder público há aproximadamente seis anos, período no qual participou de reuniões e protocolou diversos documentos solicitando mudanças no local.

Posicionamento da Prefeitura de Campo Largo

Em nota oficial, a Prefeitura de Campo Largo esclareceu que o problema é antigo e está associado à área de proteção ambiental do Rio Ivoete. O município informou que a Defesa Civil esteve presente no local para realizar registros e segue monitorando as condições da área.

A administração municipal destacou que qualquer intervenção direta no rio ou na área de proteção ambiental depende de autorização dos órgãos estaduais. Por essa razão, a prefeitura afirma que mantém o acompanhamento da situação e continua cobrando providências junto ao Estado.

FAQ – Perguntas e Respostas

Onde ocorreram os alagamentos?

Os alagamentos ocorreram em um condomínio localizado no bairro Cercadinho, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Qual a causa dos alagamentos segundo a prefeitura?

A prefeitura informou que o problema é antigo e está relacionado à área de proteção ambiental do Rio Ivoete.

Os moradores já solicitaram ajuda das autoridades?

Sim, os moradores afirmam que realizam protocolos e pedidos de solução há anos, sendo que um dos residentes busca providências há cerca de seis anos.

Quais são os principais danos causados pela água?

Além da invasão das casas, os moradores relatam danos a móveis, como sofás e armários, além da grande dificuldade em limpar o lodo e a lama após o recuo da água.

Por que a prefeitura não resolve o problema diretamente?

Segundo a prefeitura, intervenções no rio e na área de proteção ambiental exigem autorização de órgãos estaduais, motivo pelo qual o município depende de tratativas com o Estado.